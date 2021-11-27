【開心速遞】姜麗文拒靠父蔭憑實力成功入屋　Lesley：不介意角色大小

▲ 姜麗文當年做獨立歌手時，曾嘗過捱窮日子。

早前TVB播出的台慶劇集《星空下的仁醫》，劇裡姜麗文飾演其中一單元母親角色「睿睿媽」成功打動觀眾，其演技獲讚相當自然兼恰到好處，有網民甚至大讚「果然係秦沛個女」。

入行多年的姜麗文不依靠父幹追夢，她早前接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問，她透露當年跟胞兄以獨立歌手出道，曾嘗話捱窮的日子，出道首年只得萬多元收入，不過他們沒想過要靠父親接濟，Lesley憶述：「試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值50、60蚊都買不起，是喊住的走。」

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▲ 姜麗文於《星空下的仁醫》的演出獲讚賞。

從小立志做歌手

姜麗文早前接受梁泰來主持的節目《1圈圈星光背後》訪問，她自小喜歡音樂，於3歲時已立志做歌手，於加拿大念完書並於2010回流返港。她與哥哥姜文杰自資組成獨立音樂組合Benji and Lesley，兄妹檔齊齊加入樂壇，一手包辦作曲、填詞及監製。

事實上，姜麗文回港前已於日本NHK電視台當兒童節目主持，但因為一圓兄妹檔音樂夢放下一切。

姜麗文說：「那時我在日本有經理人、兩個助手及司機，每次錄影，就像公主般，我要求的什麼都有。但我不會後悔任何決定，如果當時我在日本太快爆紅，我可能會很牙擦，性格不會像今天般好。」

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不用父親接接濟

當年，姜氏兄妹耗盡20萬製作及推出有3首歌的EP殺入樂壇，除了租錄音室，還要請樂手，攝影師、服裝及化妝師整頭，很快已花掉所有積蓄。

出道第一年做新人，兄妹二人只賺了萬幾蚊，姜麗文說：「最後我們才知道做獨立歌手是這麼一回事。11年來，有時都會不開心，最不開心是我對自己的音樂太大期望，但外間沒什麼反應，自己又不懂宣傳，但幸好我的性格不會讓自己沉太久，就找方法解決問題！」

縱然遇到經濟最難捱的階段，姜麗文從沒想過要求爸爸秦沛的資助：「是試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值50、60蚊都買不起，是喊住的走。」

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憑《開心速遞》成功入屋

姜麗文謂父親當時不知道這件事，但那時候真的很辛苦，而他們明白父親賺錢不容易，故兄妹二人沒要求過父親幫忙，姜麗文說：「特別現在他七十六歲，我們憑什麼花他這麼多年來儲下的錢？他該用這些錢跟媽咪享受下二人世界，自己生存到就沒問題。」

及至2017年轉簽TVB從演員再出發，憑著於《愛·回家之開心速遞》演傻氣外傭LISA備受讚賞，近日姜麗文劇接劇沒停過，拍畢劇集《白色強人II》後即接拍新劇《雙生陌生人》，終於憑自己努力闖出名堂。

▲ 姜麗文於《開心速遞》裡扮演傻氣菲傭。

靠實力不依賴父親

姜麗文透露當年轉戰電視圈原因，只因由細到大對任何表演都有興趣，選擇簽約TVB，只因為當了獨立歌手多年，又窮又很久沒上電視，便想嘗試演戲。

而姜麗文從沒想過要父親秦沛「搭路」：「我是簽約那天後才跟爸爸說。大家都說爸爸會幫到，但我不知亦沒想過，我不介意角色大還是小，有機會就該感恩。」

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感受父愛偉大

姜麗文與哥哥姜文杰是秦沛與前妻梁盛子所生，Lesley坦言當年自己1歲時，親生媽咪便因為離婚離開了他們兩兄妹，所以對媽媽沒太大感覺：「我不會嬲，但真的對她沒有任何感覺。」

同時知道父親當年為兩兄妹的撫養權受了不少苦，差不多全部資產也給了前妻，由此見證了父愛的偉大：「爸爸在我眼中就像一隻Teddy Bear，也像超人，其實他很sweet！」

她續說：「這件事我覺得爸爸好偉大！那時候是1986年，爸爸剛憑《癲佬正傳》贏了金像獎影帝，但即時變窮喎！當時阿爸是甚麼工作都接，我們也在片場見證爸爸拍戲的辛苦，就是為了養家，他真的很偉大、是無得頂！」