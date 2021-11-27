【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　全涉L452R變種病毒其中1人為機組人員

▲ （黃建輝攝）

衞生防護中心公布，今日（27日）新增3宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,425宗（包括12 424宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及1男2女，年齡介乎47至72歲。3人均由A組指明地區（高風險）抵港。2人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘1人於檢疫期間確診。當中一名58歲男子為一名機組人員。

詳情如下：

第12,428宗：47歲女子，無病徵，11月25日從英國經航班CX252抵港，6月3日及6月24日在香港接種2劑復必泰疫苗 ，帶L452R變異病毒株

第12,429宗：72歲女子，有病徵，居赤鱲角富豪機場酒店，11月21日從印度經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，3月4日及4月20日在印度接種2劑Covishield疫苗，帶L452R變異病毒株

第12,430宗：58歲男子，為一名機組人員，無病徵，11月26日從俄羅斯經航班RU449抵港，1月29日及2月19在俄羅斯接種2劑Sputnik V疫苗，帶L452R變異病毒株

非洲南部地區包括南非及博茨瓦納發現B.1.1.529變異病毒株。今日凌晨0時起開始收緊從南非等8個地區的登機及檢疫要求，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境。詳情即看：【下一頁】

政府昨日（26日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於11月28日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津

