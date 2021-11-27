【拳王】黃子恒聽新劇配樂狂喊　張振朗被監製踢爆多NG

▲ 張振朗、《拳王》監製陳耀全、黃子恒。（左起）

TVB台慶劇《拳王》監製陳耀全（Andy）在昨晚（11月26日）率領張振朗及黃子恒網上開Live，與觀眾互動。

監製Andy笑指是次是決心將振朗與子恒來個性格大兜亂，以帶給觀眾新鮮感，振朗即笑指有難度：「因為個角色好嚴肅、又多內心戲，仲要打好多份工添！對我嚟講真係演得唔算得心應手。我嗰時真係拍到個人都唔同咗，變得唔鍾意講嘢同埋好鍾意諗嘢。」

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子恒聽到劇中配樂爆喊

Andy聞言即補充指，振朗今次像一個只能出拳、但不能用腳、踭、膝應戰的拳手，並坦言知道對振朗來說很高難度，但仍很感激振朗這麼努力。

至於由嚴肅變活潑的子恒，則笑指在角色感染下，私底下亦變得開朗：「加上劇入面拳館所有人都好似一家人，所以拍得好開心。」

二人又坦承是喊包，子恒指最近一次爆喊，是因為聽到劇集其中一首配樂，然後滿腦子都是海正藍（張振朗飾）的畫面，及拍攝時的所有畫面。

▲ 頗多網民讚劇中告別嫲嫲的場面感動而不煽情。

振朗感性易流淚

至於振朗，則坦言無論是見到羅蘭姐（劇中嫲嫲），抑或做訪問談及拍攝感受時都定必感觸落淚。

Andy聞言再玩踢爆謂：「係呀！佢好易喊架！好記得第一次同佢合作《師父明白了！》，佢話想睇番自己死嗰場戲，我咪畀佢睇咯，點知佢一睇就喊到豬頭咁，嚇親我呀！」Andy又笑指振朗是劇中NG最多演員，十分搞笑。

昨晚亦有不少網民留言提及十分喜歡正藍與迎風（黃子恒飾）的互動。其實二人在劇中會逐漸發展成師徒關係，而二人的「結冤」加「結緣」場口亦相當有趣，竟然是由27.4元的士費、一包花菇以及一個銀包開始。

振朗子恒組男男CP

正藍為了27.4元的士費，竟追迎風追至入男廁，嚇到肚痛大作的迎風O晒嘴。這搞笑場口，亦引起網民討論，有人覺得為何正藍咁傻有價值超過30元的花菇都唔要，亦有網民認為正藍「孤家寡人」，幾貴的花菇對他來說亦毫無意義，相當搞笑。

據知，振朗與子恒這對受歡迎的男男CP之後還會有不少對手戲，二人不但火花四濺，更非常有愛，值得期待！