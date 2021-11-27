【生命鬥士】女生患骨癌背部長15cm腫瘤　化療狂掉髮索性剃光頭樂觀抗病

▲ 女大生患骨癌背部長15cm腫瘤，化療狂掉髮索性剃光頭樂觀抗病。

台灣一名女大學生9月背部痠痛、發現骨頭凸起，求醫後證實患上骨癌，她接受手術切除15厘米的腫瘤，還被切除3條肋骨，如今要面對4個月的化療，她索性將頭髮剃光，更樂觀分享照片表示，「我是一個時髦光頭嗎？」，引來大批網民留言鼓勵。

該名女大學生在網上討論區「Dcard」分享抗癌故事，她指自己在9月初感到背部痠痛，並發現有骨頭凸起，最初到診所求醫，結果都沒事。後來，她到一家醫院進行斷層掃描，醫生發現診斷她患有骨癌，「長了一顆雞蛋一樣大的惡性腫瘤」。院方迅速安排她在翌日接受手術，將腫瘤切除。

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樓主表示，原先以為是肌肉發炎等症狀， 但突然確診癌症，實在令她難以接受。

得知是骨癌到手術前的這期間， 眼淚總是無聲的一直掉一直掉， 一直要我堅強勇敢的媽媽， 見到我也忍不住相擁而泣， 更讓我告訴自己我要好起來、我會好起來！

樓主表示，手術帶走了一顆15厘米的腫瘤，以及3根肋骨，笑言感覺身體「空空如也，身輕如燕」，所幸隔天她就能下床走路，又正面表示，「不過不管未來還有多少挑戰， 我都會笑著面對！」

事隔2個月，樓主再度發文，透露上次手術結束後，恢復進度良好，除了不能進行激烈運動外，基本上沒有影響生活，期間她更參加了學校的歌唱比賽。

經醫生評估及建議下，樓主接受12次化學治療和放射治療，預計療程歷時4個半月。11月4日，她進行第一次化療，在病床上躺了3天，一直想吐，幾乎沒有進食，但由於恢復良好，醫生便去安排她出院。

回家後，樓主漸漸開始耳鳴、長痘痘，後來更開始掉頭髮，洗頭時「一些原本已經掉的、殘留在頭上的頭髮 和那些還沒掉下來的頭髮，混合在一起，大打結」。

樓主決定將頭髮剃掉，她相當自得其樂，形容整個過程很開心，更大方分享「光頭」照，並指即將迎來第二次化療，「有一點點小緊張 不過我會爭氣的」，又感謝網民的祝福。

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責任編輯：羅嘉欣