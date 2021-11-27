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【基層醫療】灣仔地區康健站今開幕　提供基層醫療健康服務

社會 13:47 2021/11/27

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

灣仔地區康健站今日（27日）正式開幕，為區內市民提供基層醫療健康等服務。（政府新聞處提供）

灣仔地區康健站今日（27日）正式開幕，為區內市民提供基層醫療健康等服務，並提出「健康生活在灣仔」的口號。

灣仔地區康健站由循道衛理中心負責營運，由主中心和5個服務點組成，配合區內市民需要提供一站式健康推廣、護理諮詢、健康風險評估、健康管理小組和慢性病管理等基層醫療健康服務。

該地區康健站亦同時提供社區藥劑師諮詢服務，和為曾患中風、髖部骨折或心肌梗塞的病人提供社區康復服務，讓他們可在地區康健站繼續進行復康，從而盡早融入社區生活。此外，地區康健站會與醫院管理局港島東聯網，特別是律敦治醫院，合作籌辦活動和為出院病人提供相關基層醫療服務。

灣仔地區康健站主中心設於禮頓道公理堂大樓16樓，而5個服務點則分別位於循道衛理中心總部、循道衛理康健家、循道衛理盈樂軒、循道衛理康健坊和循道衛理樂藝坊。

食物及衞生局局長陳肇始於開幕儀式致辭時表示，地區康健站以地區為本為市民提供基層醫療服務的理念，透過非政府組織夥伴的積極參與，善用區內網絡及資源，靈活地推動切合社區需要的基層健康服務。

她又稱，循道衛理中心扎根灣仔區多年，她樂見灣仔地區康健站除於主中心和5個服務點提供服務外，亦會主動聯繫社區內不同的組織，接觸不同群組，令地區康健站充分發揮以「地區為本」的獨特基層醫療健康服務。

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記者：黃穎津
 

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