【更換家傭】9個月接連更換7名家傭 男僱主投訴：電飯煲都不懂得用

▲ 男僱主在9個月間換了7個家傭。

請到個好外傭，有時真的難過中六合彩。浙江杭州一名男子，從今年2月開始至今陸續更換了7名家傭，理由是這些家傭不懂打理家務，飯也不懂得做，甚至還要他們煮飯給她們吃。男子投訴家政公司培訓不到位，家傭面試時甚麼都說會，聘請後卻發現很多都不會。

綜合內地傳媒報道，張先生家住浙江杭州一幢三層高的別墅，由於家中面積達2000多平方呎，需要聘請家傭幫忙打理家務。今年2月，他以每個月6500元的薪金，再支付了7000元的服務費用，在網上家政平台「天鵝到家」 聘請了一位家傭，結果卻令他大失所望。

張先生表示，面試時，阿姨甚麼都說懂，但正式開始工作後，發現她不會做家務，譬如煮飯連煤氣爐不懂得用，電飯煲不懂得用、洗衣機也不懂得用，他最後辭退了這位阿姨。

張先生其後在平台的協助下更換家傭，9個月間他換了7位阿姨，始終沒有一個符合心水。他說：

再上一個就是不會打煤氣，一個月都是我們燒飯給她吃，她不會燒飯。她說她在家裏從來都是她老公燒飯，她不燒飯。

面對張先生的投訴，有曾經受聘的阿姨則反駁指在張先生家務工作量太大，從早上6時一直工作到夜晚8時，工作很勞累，並被要求必須用手洗衣服,不能用洗衣機。

我就感覺在他家幹活太累了。我們在他家都是手洗（衣服），他洗衣機都沒用。他女兒第一天睡到晚上，然後到第二天上午她都是睡到12點才起，然後我到下午打掃，他都用這個理由說我沒給他女兒打掃衛生。

經過當地傳媒的介入後，家政平台與張先生達成共識，退還了張先生部分服務費，事情才告一段落。

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責任編輯：王明芳