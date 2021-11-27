胡鴻鈞個演開鑼騷肌　與炎明熹合唱新歌《愛是帶種缺陷的美》

▲ 胡鴻鈞在昨晚於九展舉行個唱。

胡鴻鈞（Hubert）在昨晚（11月26日）於九展Star Hall舉行首場「Hubert Wu 2021 The Day After演唱會」，Hubert的粉絲更一早在場外佈置充滿心思祝賀演唱會成功之氣球擺設。

現場星光熠熠，包括星夢娛樂行政總裁何麗全及電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲兩位高層到場外，還有馬國明、湯洛雯、譚嘉儀等藝人朋友到場支持。

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鄭欣宜炎明熹任嘉賓

先以一身黑紗神秘造型亮相的Hubert唱《今天之後》為演唱會揭開序幕，接著演唱多首經典名作包括《心跳移植》、《到此一遊》及《情人自擾》。

此外，Hubert大晒琴技唱出《明知故犯》，而首位嘉賓Gigi炎明熹在他的鋼琴伴奏下出場獻唱，合唱二人的新歌《愛是帶種缺陷的美》，以及分享了不少合作上的趣事。

另一位相識已久的嘉賓鄭欣宜（Joyce）和Hubert分享相識多年的友情點滴，兩人在台上鬥Rock合唱出《分手是常識吧》。

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唱《謝謝你的應援》流涙

不少歌迷均表示希望Hubert在台上脱衣騷肌，經過努力鍛煉之後，終於十分識做的「找數」給歌迷，看到肌肉充滿線條美的 Hubert 在勁歌熱舞下，大家都忍不住狂呼尖叫，表示非常滿意。

在唱至演唱會主題曲《謝謝你的應援》時，Hubert 終於忍不住留下眼涙，最後在歌迷的鼓勵下唱完這首歌，再加上encore部份，為現場所有觀眾帶來個難忘的晚上。