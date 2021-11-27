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【聲級學堂】導師拆解懶音6大成因　游嘉欣奉旨打丁子朗pat pat

娛樂 15:27 2021/11/27

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《聲級學堂》

TVB早前挑選20名對廣東話配音有興趣的學員，安排他們參加由黃鳳英及18名TVB專業配音員編製的一連串配音課程，並剪輯成5集《聲級學堂》，在今晚（11月27日）在翡翠台將播出第2集。這集《聲級學堂》的導師有黃鳳英、梁少霞、張頌欣、李安邦、翟耀輝、劉惠雲、陸惠玲、潘文柏。

只要提到配音，大家必然想到懶音問題，今集擅長糾正懶音的導師輝哥翟耀輝，向學員解構懶音6大成因，包括：「聲母搞錯咗、韻母搞錯咗、聲調搞錯咗、入聲字搞錯咗、嘴形懶惰，同埋條脷懶惰。」另外，今集導師們還會教授「生活聲效」及「錄製節目旁白及廣告」的各種技巧。

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丁丁游游落力演出

此外，在第2集及第3集的《聲級學堂》教學片內，眾嘉賓藝人包括丁子朗（丁丁）、游嘉欣（游游）、劉頌鵬、郭柏妍、鄭衍峰、黃嘉雯及蔡嘉欣，將齊齊施展渾身解數參與拍攝。

其中，丁丁更是相當忙碌，除喘晒氣瘋狂跑樓梯，要與劉頌鵬打個你死我活以及與游游以韓文咬牙切齒嗌交。

扮老夫老妻頻NG

原來丁丁本身不但略懂韓文，亦是韓劇愛好者，故此當知道要一口氣以韓文拍攝韓語教學片時，他大感雀躍；據現場工作人員透露，子朗無論是日文或是韓文對白，都很快便上手，獲監製盛讚有語言天份。

在眾多教學片中，丁丁的最佳拍檔絕對是游游，二人除要嗌交，更要飾演一對在廁所中刷住牙溝通的老夫老妻，游游笑指拍攝時相當搞笑：「我哋要扮老夫老妻嘛，咁導演就要我行過去打佢Pat Pat，結果係咁NG，因為我唔敢好大力咁打落去，諗番起都幾搞笑。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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