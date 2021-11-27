【千帆過盡】何雁詩剖白當年背負做第三者惡名　傷害鄭俊弘前度感悔疚：我唔係人

▲ 何雁詩為當年傷害鄭俊弘前度感悔疚。

鄭俊弘與何雁詩結婚已約一年，兩人婚後不時於IG晒恩愛，回望4年前二人初認愛時，何雁詩與鄭俊弘的情路也幾經波折。

早前何雁詩接受陳志雲網上節目《Stephen．傾》訪問，席間重提當日被指摘為第三者介入鄭俊弘與未婚妻之間，何雁詩直言傷害了鄭俊弘前度：「我覺得我唔係一個人嚟。」，但何雁詩直言這些經歷令自己成長，助她重回合適的軌道。

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▲ 何雁詩接受陳志雲節目訪問。

負上第三者惡名

何雁詩早前擔任陳志雲YouTube節目《Stephen．傾》嘉賓，說到跟老公鄭俊弘的相識經過，何雁詩表示跟鄭俊弘向來投契，兩人均屬鬼妹鬼仔性格，直到加盟同一唱片公司後，二人溝通多了，兼且很有默契，她說：「直至有一刻大家都覺得可以試下一起，就這樣一齊了。」

說到拍拖以來最大衝擊，當然是戀情曝光後即被媒體爆出鄭俊弘有未婚妻，何雁詩蒙上第三者之惡名。

何雁詩說：「其實當時是不是未婚妻？那一下子我都很愕然，需要好長時間去deal with，我們各自的事業都付出好大代價，這麼多年來我都不太喜歡去講……因為我不想說另一半壞話。」

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說話直率「唔經大腦」

言語間何雁詩似暗示當年不知道另一個「她」的存在，但亦對傷害了對方感不開心和內疚，她說：「我令到另一方不開心，雖然當時我不知，這個只是我自己的感受，我不可以代表Fred說任何事，現在回想番，我覺得我唔係一個人嚟，我不應該這樣，有不開心。」

何雁詩又自覺當時的言行舉止很有問題，說話太直率，完全「唔經大腦」，之後她好好跟自己相處兼反省

。陳志雲問及說到甚麼唔經大腦？何雁詩說：「我說我清者自清，但我站在觀眾立場『你都唔係清者』，我好理解公眾的心情，但覺得個天要我經歷這些，令我上返一條合適的軌道。」

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讚鄭俊弘好男人

何雁詩稱那段時候擔心外出被人鬧，而且為逃避記者，出入要借朋友的貨Van躲後座，當年負能量及壓力大，幸好她跟鄭俊弘互相支持，也沒有埋當初為何隱瞞此事。

說到欣賞老公鄭俊弘甚麼，何雁詩甜笑兼大讚老公靚仔，而老公亦給了她安全感：「他是宅男一個，我出街比他多，一起至今他也是Best behavior。」

陳志雲問到若老公對不忠會如何？何雁詩即說：「這刻想像不到，最壞的我們已經歷過，不相信我們沒甚麼經歷不到。」

另外陳志雲大爆何雁詩曾跟謝東閔拍拖，何雁詩即尷尬說：「我從沒在鏡頭前承認過，（你們拍過拖？）不知道呢。」她聲稱二人為好朋友，更讚對方是好男仔。

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受盡千夫所指

2017年鄭俊弘和何雁詩爆出戀情，不過媒體其後踢爆Fred一腳踏兩船，背著未婚妻Beebs戀上何雁詩，令何雁詩背負第三者之名。事件曝光後，鄭俊弘跟何雁詩於機場上拖手高調認愛。

何雁詩當年受盡千夫所指，更令其情緒病復發，更曾傳聞她割脈自殺入院，其後她承認情緒受當年新聞所影響。