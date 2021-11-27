【多胎妊娠】月經不調亂食排卵藥調理　女子懷八胞胎：想減胎留4至5個

▲ 月經不調亂食排卵藥調理，女子懷八胞胎。

河南鄭州一名女子早前受月經不調困擾，遂服用促排卵藥物調理。近日她到醫院檢查，發現自己懷上了八胞胎，醫生表示，多胎妊娠對母體及胎兒危害較大，建議孕婦進行減胎術，女子接受醫生的建議，但希望能夠保留四、五個寶寶。

綜合內媒報道，該名女子日前在河南省婦幼保健院進行超聲檢查時，發現懷上八胞胎。她表示，自己曾出現月經不調的症狀，本想透過透過服用促排卵藥物治療，沒想到後來陰差陽錯懷上八胞胎，感到又驚又喜。

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婦幼院醫生解釋，事主懷有八胞胎，是因為不規範使用促排卵藥物所致，而這並非首例，他們此前曾多次遇到不規範使用促排卵藥物導致多胎妊娠的情況，「最多見過九胞胎」。

醫生續指，多胎妊娠對母體和胎兒都有很大危害，建議事主中止懷孕或進行減胎術。不過，事主表示仍希望生下其中四、五個嬰兒，她又向網民求助，「希望大家能幫我介紹好的醫生，可以多保幾個寶寶」，而她的奶奶表示，八個孩子負擔大，「大人身體如果允許的話，就留兩個，多了大人的身體受不了」。

目前，鄭州市婦聯表示，將會介入了解事件，並適時為孕婦提供幫助。

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責任編輯：羅嘉欣