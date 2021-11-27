【正能量】邵美琪久休現身慈善活動　好友黎瑞恩分享抗病心路歷程

▲ 邵美琪黎瑞恩做慈善大使。

黎瑞恩跟邵美琪日前出席「香港展能節」活動，與參賽者代表製作甜點以及參觀賽事現場，為參賽者打氣，同時鼓勵港人多關注殘疾人士及復康人士的共融生活。

問及為何擔任第十屆的展能大使，小恩稱希望能夠透過自己的參與，將共融以及關注的訊息傳播至整個社會。」

曾發現自身有胰臟瘤，因而情緒低落，黎分享：「愉快心情是康復的最佳良藥，定期唱歌令我心境保持開朗，亦令我明白找到人生熱衷的事，才是最重要。見到一眾參賽者在比賽的過程中均能展露著笑臉，我相信他們也已找到讓自己發光發熱的舞台。期待他們於賽事上有驕人的成績。」

展能節是工作及生活方面的技能比併，宣傳日期間，黎瑞恩與兩位參賽者製作甜點，她表示：「過程中讓我體驗到殘疾人士其實也擁有工作技能和不同的才華，例如在甜點的製作上，就看得出他們的用心。」

▲ 邵美琪久違幕前。

好友邵美琪最近處於休息狀態，並一同參與此有意義的活動。她表達：「感恩節剛過去，聖誕節又即將來臨，想藉此參與多些慈善活動。剛剛與殘疾人士製作曲奇，她們非常有耐性。即使過程中有小意外，也能耐心引領我完成每個步驟。」

黎瑞恩再次藉此呼籲：「社會未來可以加入更多共融的工作空間，讓這班有心思有能力的朋友亦能夠在社會中發熱發亮。」

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