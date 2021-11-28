【胡鴻鈞演唱會】蔡思貝攜父母睇「未來女婿」開騷？　Hubert忍淚答謝：無諗過你嚟

▲ 胡鴻鈞開騷蔡思貝捧場。

胡鴻鈞（Hubert）一連兩晚於九展Star Hall舉行「Hubert Wu 2021 The Day After演唱會」，Hubert的粉絲甚有心思，連日來在場外以花牌及氣球佈置應援偶像。而《十月初五的月光》羅天宇、何依婷，《降魔的》拍檔馬國明、黃智雯、何遠東都有力撐。「緋聞女友」蔡思貝更大帶同父母捧場。

Hubert於騷後接受TOPick訪問，大談開騷的感受。

Hubert於台上以不同造型示人，並謂：「今日之後，希望你們可以跟我一起迎接一個不一樣的我。」

胡鴻鈞個演開鑼騷肌 與炎明熹合唱新歌《愛是帶種缺陷的美》

▲ Huburt騷肌。

爆肌兼感謝父母

他在自彈自唱部分答謝家人：「媽媽曾經反對我參加《超級巨聲2》，但現在則很支持我。很想跟大家說，一定要找到自己真心喜歡的事，為自己喜歡的事去努力。」他又跟媽媽說：「媽，我沒有不讀書，亦沒有不練琴。」

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Hubert邀得炎明熹（Gigi）擔任演唱會嘉賓，GiGi獻唱《真話的清高》後與Hubert合唱《愛是帶種缺陷的美》。她於表演後說：「多謝多謝大家！Hubert哥哥，你奪取了我兩個的第一次，第一次跟男歌手合唱一首歌、第一次獲邀做嘉賓。很開心！」

Hubert回應：「Gigi妹妹說了三個字：很開心！就是跟一個差不多Double年紀的歌手合作後的感受。」

歌迷於台下獻花，還送上十張聖誕咭給聲夢學員。Gigi說：「他們（聲夢學員）有來支持我們。」

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完騷後，Hubert接受TOPick訪問並表示：「很開心、很享受這兩晚演唱會，整個人都很放鬆，完全沒有緊張，將最好的自己送給台下的每一位觀眾。」

他續指：「每一位歌迷都給很多愛及力量予我，這兩晚演唱會有如是粉絲交流會，希望快點登上更大的舞台，跟大家再玩一晚。」

感謝蔡思貝捧場

Hubert於台上晒肌令歌迷尖叫聲四起，「練習了兩、三個星期，其實並非每天也在練習，有很多Items需要兼顧，如學結他、跳舞、唱歌、練琴等，都是盡量抽時間去做Gym。」

他又謂：「飲食上，吃了很多高蛋白質食物如雞胸、奶粉等，少鹽、少油、少甜，盡量吃得清淡一點。忍口也是辛苦的，跟自己說要自律，今晚之後便可好好進食。」

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Hubert指昨晚他很感觸，「因為首歌（《謝謝你的應援》）是寫給歌迷的，當看見他們的手機燈亮起時，每一盞燈都代表他們的愛。」

緋聞女友蔡思貝連續兩晚亦有到場觀賞演唱會，他表示在不知道對方今晚也來了，「她特意收工後帶劇組朋友一起來看，很支持我。」

他提到自己的家人也很支持，「希望兩老不要再很擔心我，最重要是他們身體健康。」

記者：梁樂欣