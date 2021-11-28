【生命鬥士】4歲賢仔骨髓再受感染 媽媽難以負擔300萬醫療費：一切該怎決定

▲ 4歲賢仔骨髓再受感染，媽媽難以負擔300萬醫療費：一切應該怎樣決定。

4歲男童賢仔（Sheldon）一年多前不幸患上神經母細胞瘤第四期，他與家人早前赴西班牙嘗試新藥治療，但Sheldon媽媽昨晚(27日)在「神母小戰士Sheldon」社交平台公布壞消息指，經檢查後Sheldon報告出了不似預期，骨髓再次受感染，而腳骨感染程度與之前差不多，但感恩經過出發前手術和電療後，腦部和脊椎的癌細胞已清除。

Sheldon媽媽表示，醫生建議先清除1&2部份的癌細胞，再做3的中樞神經免疫治療(新藥)，最後再做1&2的免疫治療，但醫療費用卻是難以負擔：

總共需要為期大約8個月及三百多萬港元醫療費，兩天內便要回覆，一切應該怎樣決定……求主保守！

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神經母細胞瘤是兒童癌症當中，最常見之惡性腫瘤，患病的多數是5歲以下兒童。一年前，賢仔不幸患上神經母細胞瘤第四期，年紀少少的他先後接受化療、電療、抽骨髓等治療，令身上留有又長又深的疤痕。

Sheldon媽媽見到兒子年紀輕輕就受這麼多痛苦，心如刀割，她接受訪問時曾痛心落淚，

我睇到佢好痛好痛，不停喊，佢咁細個，但我估唔到佢喊住問我，媽咪，點解會咁痛？我真係好痛。

她還記得當獲知賢仔患上神經母細胞瘤時，她跪在兒童醫院大堂地下﹕「我成個人都傻咗，我唔明點解會咁唔好彩。」

不少網民留言支持，亦有網民Tag李嘉誠基金會希望協助Sheldon。

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