【非法賭博】澳門司警拘11人涉非法經營賭博等　今日下午開記者會交代

▲ 澳門司警拘11人涉非法經營賭博等，今日下午開記者會交代。（資料圖片）

澳門保安司昨晚（27日）表示，偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件，拘捕11名嫌犯，將於今日（28日）下午2時在司警局舉行新聞發佈會。

消息指，案件涉及太陽城集團創辦人周焯華，綽號「洗米華」，早前疑因涉內地開賭被溫州法院下令拘捕，澳門政府昨午證實，周焯華已被司警帶走，詳情即看【下一頁】。

▲ 早前網上流傳疑似周焯華被捕圖片。

案情指，澳門特區政府收到內地有關部門的通報，指澳門居民、某博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，溫州市人民檢察院依法決定對周姓犯罪嫌疑人批准逮捕。

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記者：陳麗娜