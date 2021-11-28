【退休保障】羅致光料港人平均壽命近百歲　籲買終身公共年金

▲ 羅致光料港人平均壽命近百歲，籲買終身公共年金。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光今日（28日）在網誌表示，統計處日前公布的平均預期壽命數據，香港的死亡率正持續下降，市民平均壽命愈來愈長。他指出，根據估算，2020年出生的男嬰會活到82.9歲，女嬰會活到87.95歲，建議市民購買終身的公共年金，保障退休後的生活。

羅致光指，去年出生的男嬰平均預期壽命是82.9歲，如果考慮死亡率下降的因素，粗略計算估計他們的平均壽命應該接近100歲，相信到了2090年，他們70歲便退休的機會應該十分低，因此應該檢視未來的教育方向。

他又推算去年65歲的男士，平均壽命將超過90歲，如果買了一份到90歲屆滿的年金，他將有超過一半的機會在90歲以後的生活開支無以為繼。因此他推介市民購買終身的公共年金。

另外，他表示女士的平均壽命更長，因此建議男士，如果太太沒有退休金或強積金，應為她們買多一份年金。他舉例一名男士在65歲時，為自己和同齡配偶各買50萬元公共年金，以後每年可合共領取約6.6萬元，到90歲時將已合共領取超過166萬元；到100歲時將已合共領取超過233萬元。如果是過百歲人瑞，仍可繼續領取下去。

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責任編輯：李榮忠