【新冠肺炎】今增3宗輸入確診個案　其中2人涉變種病毒

▲ （黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（28日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12 428宗（包括12 427宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，兩宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3名男子，年齡介乎37至80歲，全部由B組指明地區（中風險）抵港。一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性，其餘兩人於檢疫期間確診。

本港今日新增 宗輸入個案，詳情如下：

第12,431宗：80歲男，無病徵，11月24日從加拿大經航班CX829抵港，涉L452R變種病毒，今年5月16日及7月21日在加拿大接種兩劑復必泰疫苗

第12,432宗：37歲男，無病徵，11月24日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，涉N501Y變種病毒，今年9月6日及10月5日在尼日利亞接種兩劑莫德納疫苗

第12,433宗：38歲男，無病徵，11月24日從卡塔爾經航班 QR818抵港

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記者：李榮忠