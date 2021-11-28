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【新冠肺炎】今增3宗輸入確診個案　其中2人涉變種病毒

社會 14:23 2021/11/28

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（28日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12 428宗（包括12 427宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，兩宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3名男子，年齡介乎37至80歲，全部由B組指明地區（中風險）抵港。一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性，其餘兩人於檢疫期間確診。

本港今日新增 宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,431宗：80歲男，無病徵，11月24日從加拿大經航班CX829抵港，涉L452R變種病毒，今年5月16日及7月21日在加拿大接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,432宗：37歲男，無病徵，11月24日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，涉N501Y變種病毒，今年9月6日及10月5日在尼日利亞接種兩劑莫德納疫苗
  • 第12,433宗：38歲男，無病徵，11月24日從卡塔爾經航班 QR818抵港

政府正探討推出「疫苗護照」，在市民出入酒樓、餐廳等場所時，區分是否已接種疫苗，於合適時候會向公眾公布。。詳情即看【下一頁】

流動接種車下周五啟用，可接種復必泰疫苗。詳情即看【下一頁】

港府降低接種疫苗年齡，楊潤雄籲適齡學生把握接種機會。詳情即看【下一頁】

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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