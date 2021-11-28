【命喪加國】27歲港女移民加國遇車禍慘死　年邁父母赴異地處理身後事

▲ 港女移民加國，慘遇車禍離世。

加拿大日前發生一宗交通意外，一名27歲香港女子Suete Chan在上班途中遇車禍，命喪異地。其僱主在網上發起眾籌，助Suete的年邁父母到加國為愛女處理身後事，至今籌得超過7萬加元（約42萬港元）。

綜合外媒報導，事件發生在本月24日，Suete在加拿大東南岸城市Dartmouth橫過馬路時，慘被車輛撞倒，送院搶救後證實不治。涉事的41歲司機，事後因為沒有讓路人先行而收告票。

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未能過28歲生日

據悉Suete今年6月由香港移民到加拿大，26日原是她的28歲生日，卻在生日前兩日慘遇車禍喪生。她生前在一間服裝公司工作，擔任市場經理。意外發生後，Suete的僱主在網站「GoFundme」上發起眾籌，指Suete獨自移民加國追夢，甚具勇氣，形容她為人富有冒險精神，可惜遇上意外離世，希望為她的家人籌錢赴異地辦後事。

僱主又在文中指出，Suete的父母年紀老邁，得知女兒離世深受打擊，盼助兩人早日赴加國見愛女最後一面。眾籌在一日內達標，至今籌得超過7萬加元（約42萬港元）。由於Suete的父母不諳英語，有網民在Facebook發文，盼在當地尋翻譯，助其父母與當地人溝通。

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責任編輯：王明芳