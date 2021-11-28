【醫療發展】醫療衞生科研撥款逾40億　陳肇始指致力栽培年輕研究員

▲ 醫療科研撥款逾40億，陳肇始指計劃擴大資助範圍。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在網誌表示，政府提供醫療衞生科研的撥款總額由10年前的5,000萬元增加至今超過40億元。基金除一直投入了大量資源支持基層醫療和非傳染性疾病的研究，在疫情間亦迅速批出超過5億元支持67項新冠病毒的研究。展望將來，將致力支持醫療衞生相關的科研，加強整合社會醫療護理服務，同時增加研究獎學金計劃的名額，栽培年輕研究員。

陳肇始指，在2011年前「衞生及醫護服務研究基金」和前「控制傳染病研究基金」合併，設立現「醫療衞生研究基金」，以擴大本港醫療衞生研究的資助範圍。在2002之前，醫療衞生服務相關的研究項目是由1994年設立的前「醫療衞生服務研究基金」資助。過去，政府提供醫療衞生科研的撥款總額由最初的5,000萬元增加至今超過40億元。

陳肇始表示，醫療衞生研究基金一直投入了大量資源支持基層醫療和非傳染性疾病的研究，例如有關精神健康、基層醫療健康、中醫藥、癌症治療及篩選、學童健康及長者健康等。在去年4月，基金迅速批出超過5億元支持67項新冠病毒的研究。當中多項研究應用尖端技術，進行基礎以至臨床及社區層面的研究，填補知識上的缺口，很多研究結果已在頂級醫學期刊經同行評審，發表近90篇報告。

她指食衞局會繼續全力支持醫療衞生相關的科研，並擴大資助範圍，計劃資助為個人化醫療而新開展的遺傳學及基因組學研究、網上健康服務的研究，以及鼓勵大學、醫院和非政府機構等不同單位跨界別合作，務求加強整合社會醫療護理服務。同時增加研究獎學金計劃的名額，致力栽培年輕研究員，鼓勵他們進行較大型的先導研究或較易達到目標的小型研究，以提升他們的研究能力。

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責任編輯：李榮忠