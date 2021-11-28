【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學

鄭希怡（Yumiko）近年將事業發展重心移向內地，去年獲邀參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，據知她與6歲女兒梁浸浸目前已長居內地上海。日前Yumiko的好姐妹阿Sa更在ig上載了兩張接梁浸浸放學的相片，阿Sa寫道﹕「記錄一下第一次接你放學」，相片可見當日阿Sa手拿着粉紅色的Hermes picotin，戴着口罩，她拖着梁浸浸過馬路。

有眼利的網民發現，從學校的環境及梁浸浸所穿校服，就是當地著名的「上海耀中國際學校」。根據學校網頁資料，上海耀中國際學校小學一年級至四年級，全年學費為28.4萬人民幣(約35萬港元)，小五至小六學費為29萬人民幣(35.7萬港元)，高中更高達32.85萬人民幣(40.6萬港元)，學生全為中產以上家庭。上海耀中國際學校是上海首間獲政府批准同認可的國際學校，採取雙語教學模式。

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Yumiko曾上內地綜藝節目與劉翔及田亮討論起教育觀，她表示不會讓女兒上補習興趣班，為女兒揀選的幼稚園都不會催谷學習，7歲前是不用學寫字。

Yumiko提到自己小時參與很多興趣班，童年大部分時間被迫在家中練琴，幾乎沒太多玩耍，因此當她成為媽媽，不想女兒重演自己小時候的不愉快童年，主張實行放任教育，讓她輕鬆學習，擁有愉快童年。

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Yumiko堅持自己的教學原則，認為孩子根本不需要跟別人有比較的心理：

如果這麼小就要跟別人比較，那得有多累？我們成人比較已經很累了。

上海耀中國際學校學費更高於香港傳統老牌國際學校，以漢基為例，1至6年級為港幣229,500，12至13年級：港幣274,700。

而香港國際學校HKIS的學費，幼稚園至Grade 12全年學費由$199,150至$229,350不等。

責任編輯︰王明芳