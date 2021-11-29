【精神健康】兒童精神健康求助個案增3成　經常哭泣不表達自己想法是警號

▲ 團體指兒童情緒問題需注意，經常哭泣不表達自己想法是警號。（陳永康攝）

開學至今短短數月已接二連三有中學生自殺個案，引起大眾對青少年精神健康的關注。然而，精神健康問題不只發生在青少年或成人身上，兒童的情緒問題亦需關注。香港小童群益會於2004年開始成立「陽光校園」，為幼稚園提供駐校社工服務，發現過去3年所接獲有關兒童情緒問題個案有上升趨勢，情況令人關注。大眾常認為兒童經常大吵大鬧、發脾氣就是情緒出現問題，但是很多時候兒童沉默不言，不表達自己的想法亦是一個警號。

近兩年小童群益會所接獲兒童服務個案有遞增，香港小童群益會高級服務顧問林綺梅表示，單在2020-21學年，「陽光校園幼稚園駐校社工計劃」共接獲1,123兒童個案，較2019-20學年接獲的871宗上升近3成。她指與精神健康相關的個案亦有上升的趨勢，由2019-20學年的229宗上升至2021-22學年的452宗，佔整體個案4成，最年輕的個案僅2歲半。而他們普遍徵狀會包括：低動機參與課堂活動、不表達自己的想法及情緒、經常處於哭泣狀態、 安全感低及渴望別人關注等。

▲ Adam與媽媽參與了「陽光校園」的「執行能力小組」，把所學的技巧活用於日常生活及學習上。（陳永康攝）

現就讀K3的Adam就是透過「陽光校園」計劃，學會表達自己的內心感受。Adam面對弟弟出生及學習上的改變，內心產生了各種情緒，面對不能理解的事情都以沉默和哭泣回應，令媽媽束手無策。其後，Adam與媽媽參與了「陽光校園」的「執行能力小組」，把所學的技巧活用於日常生活及學習上。現在Adam學會表達自己的內心感受，與同學相處時會主動溝通以理解對方，集中力及解難能力亦得以提升。媽媽表示Adam與弟弟的關係較以前親密，令家庭間的相處更融洽。

▲ 香港小童群益會高級服務顧問林綺梅（左）香港小童群益會早期兒童發展督導委員會主席、兒科專科醫生葉柏強（右）（陳永康攝）

香港小童群益會早期兒童發展督導委員會主席、兒科專科醫生葉柏強表示，疫情令兒童受長時間停課的影響而改變生活習慣，作息時間混亂及睡眠質素差等情況十分常見。他指在疫情間，兒童缺乏戶外和社交活動以及過度使用電子產品作娛樂等，均嚴重影響他們的智能發展以及精神健康。

葉柏強指，3至6歲為兒童腦部發展的關鍵期，充足的睡眠會幫助發育中的學童整理學習能力及情緒管理﹔反之長久缺乏良好質素的睡眠會引致專注力不足、過度活躍或易產生焦慮情緒。他建議家長們除了多關心及留意子女的情緒問題，更要為他們重新建立健康生活習慣，養成良好的睡眠習慣。日常可與子女參與合適的親子活動，與兒童培養正面親子關係，可及早發現兒童的情緒問題，提供支援。

葉柏強表示家長的支持及正視會幫助兒童面對生活上的壓力，而正面的親子關係有助於兒童精神發展，大大減低日後患上學習障礙及其它情緒問題的機會。

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記者：李榮忠