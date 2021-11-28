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【青春本我X聲夢傳奇】炎明熹率先組女團出歌　Chantel+Yumi+Windy力撼《造星IV》

娛樂 12:06 2021/11/28

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炎明熹鍾柔美姚焯菲詹天文合唱新歌。

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美、詹天文、文凱婷、冼靖峰、何晉樂等主演的青春劇《青春本我》，將於下周日（12月5日）首播。

一眾年青《聲夢》學員會又唱又跳，除各人都有指定單曲，幾位人氣學員也會組成團隊出歌。

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早前15位《聲夢》學員已為《青春本我》一場校園歌舞場面拍攝，眾人穿上校服載歌載舞，甚有活力，也很有西片《歌舞青青》的音樂動感。

昨日炎明熹就在社交平台發布「女團」照，並公布團名為「After Class」。Gigi相中跟姚焯菲、詹天文、鍾柔美自拍，並預告女團新歌《要為今日回憶》今日MV已面世。

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四女生合唱的《要為今日回憶》並非快歌，而是很有少女情懷的抒情歌，Gigi 、Chantel、Windy和鍾柔美都以青春便服拍攝，大賣花樣年華。

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眾人各有吉祥物

《青春本我》劇講述一群無憂無慮的中學生，卻各自有不能說的煩惱，在人際關係、感情、學業、家庭及前途等都要處理。劇中有不少演員及歌手演出，包括JW王灝兒演輔導心理專家汪善美、姜皓文和陳煒就演炎明熹父母等。

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劇中角色都度身設計一款吉祥物，如炎明熹的耳機、姚焯菲的漫畫書《靈魂伴侶》、鍾柔美的色士風等，並以吉祥物「青春常豬」貫穿劇情。

撰文 : TOPick柴犬出動

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