【非法經營】中環利源東街一單位疑經營無牌酒吧　女負責人及35名顧客被捕

▲ 中環利源東街一單位疑經營無牌酒吧，女負責人及35名顧客被捕。（警方提供）

警方今日（28日）指，昨日（27日）下午約3時，突擊搜查中區區內的酒吧，並於中環利源東街一單位搗破一間懷疑無牌酒吧，女負責人被捕。



中區警區刑事部根據情報及經調查後，展開代號「風林」的行動，一名36歲非華裔女負責人被捕，涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

▲ 警方在處所內共檢獲約800支酒、10個膠桶及現金約3,000元。

另外，酒吧內25名非華裔女子、5名非華裔男子、一名外籍男子及4名本地男子，年齡介乎23至71歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。



所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方在上述處所內共檢獲約800支酒、10個膠桶及現金約3,000元。

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記者：陳麗娜