【海濱設施】黃偉綸指無欄杆設計受好評　首個無欄杆海岸堤階有望年底開放

▲ 黃偉綸指無欄杆設計受好評，首個無欄杆海岸堤階有望年底開放。（政府新聞處）

發展局局長黃偉綸今日（28日）在網誌表示，去年10月至今，陸續開放了12個海濱場地，而試行的「海濱共享空間」管理模式深受大眾歡迎。

位於炮台山的「東岸公園主題區（第一期）」是設有第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤，並引入無欄杆設計。海濱事務委員會主席吳永順稱，海濱沿岸的無欄杆式設計，在世界各地海濱城市非常普遍，例如澳洲悉尼海港、丹麥哥本哈根、意大利威尼斯等。不過，他認為可能有人會擔心會否構成危險，明白社會需要時間適應，故會以「四部曲」的方式，讓市民慢慢適應不同程度的無欄杆設計。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 第一部曲是「可拆式欄杆設計」，利用很幼和容易拆去的鋼索來做欄杆，如去年年底開放的灣仔「水上活動及康樂主題區（第一期）」就是運用了這種設計

第二部曲是「斜坡海堤石壆設計」，如今年年初開放的荃灣海濱海堤，以低矮石壆代替欄杆，一方面可分隔遊人和水體，另一方面也可讓市民坐在石壆上，欣賞藍巴勒海峽和青衣島的景致

第三部曲是「無欄杆防波堤」。「東岸公園主題區（第一期）」內約百米長的防波堤，兩邊均沒有欄杆，

第四部曲是今年《施政報告》所述的無欄杆的「梯級式沿岸設計」（海岸堤階），將會用於位於灣仔的「水上活動及康樂主題區（第二期）」和銅鑼灣的「活力避風塘主題區」。

黃偉綸表示，水上活動及康樂主題區（第二期）海岸堤階進度理想，預計今年年底開放，屆時遊人可以拾級而下親近水體，同時一級級的堤階亦可變身看台，方便市民觀看水上活動或其他表演。

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責任編輯：李榮忠