【進食野鴿】港男扔垃圾驚見腥臭血羽毛　鄰居認殺「飛來鴿」：食得唔好嘥

▲ 有網民發文指鄰居殺了飛入屋的白鴿並煮來吃。

野鴿不宜亂食，一名網民日前在「香港討論區」發文，指扔垃圾時見到一個打開了的垃圾袋，內有血及羽毛。鄰居在閒談間承認殺了飛入屋的白鴿並烹煮，表示「食得唔好嘥」，令樓主感震驚。

樓主在文中表示，日前扔垃圾時見到一個未封口的垃圾袋，內有血及羽毛，並傳出臭味。翌日他搭𨋢時遇到鄰居，談起在垃圾房見到血及羽毛一事，豈料對方直認殺了「飛來鴿」，表示「食得唔好嘥」，更指野鴿味道不錯。樓主聽後感震驚，

我真係唔知畀咩反應佢，依家啲阿叔真係咩都放得入口……

網民反應兩極

帖文引來網民熱議，有網民認為野生動物帶有病毒，不應亂食，「無知嘅人走去食，食完就感染埋」、「聯絡白鴿關注組」、「食自家繁殖嘅冇問題，但食野生嘅就好大問題」、「來歷不明的最好不要吃吧！」。有網民則認為食野鴿沒有問題，「食鴿好少事」、「你去酒樓唔食燒乳鴿？」。

據漁護署網站，所有野生雀鳥都屬《野生動物保護條例》列明的受保護野生動物，任何人不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、或管有受保護的本地野生動物。如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及入獄一年。

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責任編輯：王明芳