【搵鬼去電視城】王虹茵「島大」Canteen探靈　徐文浩踢翻祭品遇怪事

▲ 《搵鬼去電視城》

實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今集負責出戰的「探靈使者」分別為王虹茵（Sharlene）及徐文浩（Fred），二人先後於凌晨時分到電視城的中式餐廳探靈（亦即是劇集《愛‧回家之開心速遞》的「島大Canteen」取景地），除了做出各樣大膽挑戰、測試坊間的靈異傳說外，更會分享在電視城流傳已久的Canteen猛鬼傳說，其中一個傳說的當事人，更因涉及的靈異經歷太恐怖已辭職！

打頭陣探靈的Sharlene，其所持探靈機再三出現反應，最有反應的地方為收銀機及廚房爐頭附近。

▲ 王虹茵探TVB飯堂。

之後Sharlene應製作組要求，在Canteen中央位置放置芽菜、豆卜、生豬肉及米飯等，請現場一眾鬼魂食飯；Sharlene向鬼魂奠完三杯酒後，即拿著紅色碗筷瘋狂敲打嘗試招魂，又大撒溪錢，畫面觸目驚心。

招魂過後，現場即有怪事發生，由於Sharlene探靈時間為凌晨兩點左右，但在此時收銀處卻連番傳來可怕的電話鈴聽，到底Sharlene會否接聽呢？

▲ 徐文浩遇怪事。

之後接棒出征的Fred，則負責邊吹口哨、邊夜挑紅燈籠為現場鬼魂引路，並深入探索廚房各個「至陰」之處，包括洗碗的地方及燒味部，並會解釋為何有水及有燒味的地方特別容易招惹鬼魂。

期間，Fred與攝製隊不但在廚房近後門位置聽到怪聲，更意外地踢翻了Sharlene放在Canteen中央的「祭品」；由於事出突然，Fred將手上的紅燈籠放在地上，並雙手合十向現場鬼魂致歉，豈料卻釀成小火災，撒在地上的溪錢更意外被燒著，場面恐怖！

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