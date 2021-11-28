【星二代】呂方父女溫馨行公園　寵女狂透露女兒Emma已識叫爸爸

現年57歲的呂方，去年5月與年齡相差16載的圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚。同年8月初，太太伍惠寶誕下女兒呂晨（Emma），升呢人父，常化身「寵女狂魔」分享家庭照，日前就在微博貼多張同女兒去公園玩的父女照。

不經不覺，呂方囡囡已經1歲多，有女萬事足的他不時於社交平台分享女兒的照片，早前呂方見天氣好，跟女兒同遊公園，並發布多張父女合照，畫面甚溫馨。

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女兒現時長高了不少，眼仔大大面圓圓十分可愛，相中呂方一臉慈父相，留言：「早餐吃完逛一下！」相信拍照人應是太太。

網友就大讚女兒可愛，亦問呂方：「會叫爸爸了嗎？」，呂方慈父上身即時作回覆：「會的」，相信呂方的心已被融化。

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呂方於去年5月與有「網絡買餸天后」之稱，擁半億身家的伍惠寶（Rainbow）結婚，二人雙喜臨門，女兒於8月初出世。雖然呂方與Rainbow年齡相距16載，不過二人同樣對健康食療有興趣，加上喜愛運動如踩單車等。

為妻女搬大屋

愛妻號呂方原本居於元朗獨立屋，婚後為了讓太太及女兒住得舒適，故婚後搬往同屋苑一間較大的獨立屋。

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從呂方發布照片，屋內環境十分闊落，二人更飼養了兩頭愛犬。而榮升父親的呂方近日喜歡留在家陪伴妻女，閒時會跟太太出外踩單車，生活寫意。