【非法賭博】澳門司警拘11人涉47歲周姓商人　承認經營賭博網站惟拒配合進一步調查

▲ 澳門保安司偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件，拘捕11名嫌犯。

澳門保安司偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件，拘捕11名嫌犯。司警局今日（28日）舉行新聞發佈會表示，9名拘留犯及2名嫌犯，包括周姓47歲男澳門居民報稱商人。當局2019年8月立案調查，犯罪集團利用旗下貴賓廳在海外建立非法賭博平台，2020年4月成為專案調查，經審訊後，眾人承認經營賭博網站，但拒絕配合進一步調查，警方搜獲路由器及300萬現金。

被問到當局拘捕原因是否基於溫洲法院的拘捕令，當局強調經國際及內地的證據自主立案徵查，有關本案的細節會交由司法部門審訊。對於現時有否對其他貴賓廳經營者立案調查，當局指因涉及其他個案，暫時未有相關資料可以提供。

案件涉及太陽城集團創辦人周焯華，綽號「洗米華」，早前疑因涉內地開賭被溫州法院下令拘捕，澳門政府昨午證實，周焯華已被司警帶走，詳情即看【下一頁】。

案情指，澳門特區政府收到內地有關部門的通報，指澳門居民、某博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，溫州市人民檢察院依法決定對周姓犯罪嫌疑人批准逮捕。

司警局進一步交代，9名拘留犯及2名嫌犯，包括周姓47歲男澳門居民報稱商人、司徒姓37歲男澳門居民報稱高級行政人員、張姓56歲男澳門居民報稱高級行政人員、馬姓38歲男澳門居民報稱高級行政人員、張姓46歲男澳門居民報稱高級行政人員、梁姓37歲男澳門居民報稱高級行政人員、何姓30歲女澳門居民報稱高級行政人員、呂姓37歲男澳門居民報稱高級行政人員、周姓男香港居民報稱高級行政人員。

另外，兩名嫌犯為王姓57歲男澳門居民報稱高級行政人員、黃姓37歲女澳門居民報稱高級行政人員。有關今次被捕的高級行政人員全部都為涉案公司的高層。

澳門當局指，根據之前刑事偵查所獲的證據，昨早依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。特區政府重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。

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記者：陳麗娜