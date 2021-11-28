【世界大賽】香港選拔出118名選手　代表出戰世界技能大賽

▲ 香港選拔出118名選手，代表出戰世界技能大賽。（香港專業教育學院提供）

「世界技能大賽香港代表選拔賽」是由職業訓練局（VTC）、建造業議會及製衣業訓練局合辦，旨在讓20歲或以下的年輕人透過比賽挑戰專業技能水平，並提供平台互相觀摩和切磋技能。今屆選拔出118名選手將於未來一年接受訓練，提升技能水平，爭取成為所屬項目的香港代表，角逐參與明年於上海舉辦的「第46屆世界技能大賽」。

香港專業教育學院測量學高級文憑畢業生蘇建華是新項目「數碼化建設」的優勝選手之一。這個項目考驗參賽者運用建築信息模擬技術（Building Information Modelling，BIM）完成建築項目設計和開發的技能，他們需要在指定時間內，完成以軟件及硬件建構建築模型、以圖像顯示建築數據及資訊、管理及執行工程項目計劃等部分。

他指在學其間，獲安排到一間測量公司的BIM部門實習，憑工作表現，畢業後獲僱主聘任為全職BIM技術員。他表示正積極學習更多業界常用的BIM軟件，希望能晉身國際賽事，擴闊眼界。



香港知專設計學院珠寶設計及科技高級文憑畢業生余子宜為今屆香港賽「珠寶製作」項目的優勝選手之一。她表示，自小已鍾愛復古飾物，中學時選修展示及首飾設計應用學習課程，曾運用所學為媽媽製作小吊墜。她在學其間獲安排於珠寶企業實習，並到製作工場接受實務訓練，學習運用專業器材作蠟雕和鑲石等技巧，更有珠寶工匠教授手藝，令她獲益良多。



上屆「世界技能大賽」於2019年8月在俄羅斯喀山舉行，吸引超過60個國家及地區、超過1,300名選手，競逐56個比賽項目的奬項。香港代表隊表現卓越，在11個項目奪得優異獎章。香港自1997年首次參加「世界技能大賽」，至今已累積2金、1銀、5銅及59個優異獎章的佳績。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠