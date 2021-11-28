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【入屋爆竊】警方拘4男子涉本月3宗葵青區爆竊案　疑犯利用女同黨運爆竊工具

社會 14:55 2021/11/28

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警方在葵青及荃灣拘捕4名男子，涉嫌在11月多宗發生於葵青區的住宅爆竊案有關。（曾秋文攝）

警方在葵青及荃灣拘捕4名男子，涉嫌在11月多宗發生於葵青區的住宅爆竊案有關。有別於其他爆竊案， 警方相信涉事爆竊集團利用女同黨進入大廈，以減低保安員戒心，再帶備爆竊工具交給同黨犯案，該名女子仍然在逃、正被警方通緝。

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4名被捕男子分別為30至39歲，報稱任地盤工人和無業，有黑社會背景。新界南總區重案組高級督察區智健表示，警方調查後鎖定該爆竊團夥，並在26日於荃灣區一單幢式大廈外埋伏，期間3名男子分別在大廈前後門離開，被警員截停，警員在大廈內2個單位發現鐵閘和大門有被撬痕跡，一個垃圾桶內檢獲背囊、鐵筆和手套，當場將3人拘捕。警方其後在荃灣區內一個酒店房間，再拘捕一名男子，相信被捕4人涉及本月3宗爆竊案，損失首飾、金器、港幣和外幣共20萬元。警方根據資料，在當舖起回部份失物。

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記者：曾秋文

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