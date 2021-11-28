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【傑出學者】中大教授鄒軍獲選為美國數學學會會士　表掦其於偏微分方程正等貢獻

社會 15:11 2021/11/28

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中大教授鄒軍獲選為美國數學學會會士。（中大提供）

香港中文大學數學系系主任、卓敏數學講座教授鄒軍獲美國數學學會推選為2022年度會士，以表彰他在偏微分方程正、反問題的數值方法及其分析方面的貢獻。

美國數學學會於1888年成立，是全球最大、最具影響力的數學學會，會員涵蓋所有數學領域，致力推動數學研究及連繫世界各地的數學社群，學會每年從全體會員中推選新會士，以表彰他們在數學創造、研究、發展、交流和應用方面的傑出貢獻。鄒軍表示非常榮幸獲推選，指出最近看到大眾和社會逐漸意識到，數學在各科學和技術領域的重要性及其所發揮的基礎作用，令他感到興奮。他又說，自己於前沿應用數學研究領域能夠取得多項成就，主要因過去20多年曾與多個國家的計算數學家團隊合作，又有其中大指導的研究生協助研究。

鄒軍於1995年加入中大，主要研究方向，是改善和分析用於大規模科學計算的數值方法的效率和準確度，以應用於機器學習、醫學和地震成像、工程和地球物理等廣泛領域。

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責任編輯：黃悅晴

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