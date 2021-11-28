【新冠肺炎】英航8日內2機組人員抵港確診　取消往返香港10班機至本周二【附航班編號】

▲ 英航8日內2機組人員抵港確診，取消往返香港航班直至本周二

英國航空8日內有2機組人員分別於11月20日及昨日抵港後在機場驗出確診，至一批機組人員被送往竹篙灣檢疫中心檢疫；英航向TOPick表示，正審查往香港航線的營運要求，已取消往返香港的航班服務直至11月30日，形容屬艱難決定，向受影響顧客致歉，將聯絡他們提供其他選擇。

根據機管局網頁，英航已取消10班航班，包括5班由倫敦飛往香港航班，航班編號為BA 3590及BA 027，起飛時間分別為今日下午12時40分、下午2時20分，明日下午2時20分，及後日下午12時40分和下午2時20分；5班由香港飛往倫敦的航班，航班編號為BA 028及BA 3591，起飛時間分別為今日下午2時40分、晚上11時45分，明晚11時45分，及後日下午2時40分和晚上11時45分。

衞生防護中心表示，由於英國航空營運於11月20日及11月27日飛抵香港的航班（BA027） 各有一名機組人員抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，經確認後屬外地確診個案。根據流行病學調查，同機其他機組人員被界定為密切接觸者，須送往檢疫中心接受檢疫。根據紀錄，11月20日抵港航班的機組人員已獲所屬國家政府代表安排閉環運輸，安排送返其居住國家。

最新影片：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文