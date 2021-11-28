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【油旺地區規劃】民主黨調查指逾9成居民盼能原區安置　逾4成業主冀「樓換樓」

社會 15:28 2021/11/28

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「油旺地區規劃」於本年9月下旬正式提交立法會。（資料圖片）

「油旺地區規劃」於本年9月下旬正式提交立法會，民主黨就重建規劃、大廈維修、安置等問題向該區居民進行問卷調查，發現逾9成居民盼能原區安置，逾4成業主都希望可以「樓換樓」方案作賠償。

民主黨於今年10月15日至11月13日，以家訪形式訪問343名居於兩個油麻地發展節點範圍的居民。調查結果顯示，分別有92%及98%的自住業主及租客，都希望能夠原區安置；其次多人選擇則為九龍地區，方別有31%及57%。至於受訪居民傾向接受哪項重建賠償方案，有43%的業主希望可以「樓換樓」作賠償，42%的業主則希望以「以7年樓齡的假設重置單位呎價 × 物業實用 + 相關費用津貼」，其餘則希望繼續自住，不接受方案。

另外，分別有72%及81%自住業主及非自住業主認為，重建後不能夠以市建或私人發展商所提出的收購價，於區內購買相同呎數單位。負責調查的油尖旺區議會副主席、民主黨朱子洛指出，調查結果反映居民希望得到市建局安排樓換樓，建議當局應制定完善樓換樓方案，惟他指，油旺區內有逾2000幢樓宇樓齡超過50年，不能只依賴市建局的重建項目，建議政府應牽頭要求發展商提供原區安置安排，例如在重建項目保留一定數量安置單位，以供居民「樓換樓」之用。

朱子洛又表示，當局應盡快提供重建時間表，公開更多研究內容，並應加強與公眾溝通，亦應考慮保育油麻地區內特色街道，以重建活化。

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責任編輯：黃悅晴

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