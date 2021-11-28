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【夫妻之道】郭晉安罕有放閃向太太示愛　歐倩怡陪夫度低潮更互相珍惜

娛樂 15:52 2021/11/28

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

郭晉安歐倩怡共歷患難。

歐倩怡（Cindy）與郭晉安向來是圈中模範夫妻，二人2006年結婚，育有一對子女，婚姻幸福美滿，不過郭晉安跟太太很少公開合照，日前郭晉安罕有在IG限時動態發放夫妻合照，令不少網民除作出祝福，也對二人凍齡外表讚嘆。

昨日郭晉安在IG Stories罕有公開跟歐倩怡合照，並配上愛神之箭動畫放閃，十分恩愛。二人難得放閃，令不少網民留言：「模範夫妻」、「咁多年都咁大恩愛。」

夫妻罕有放閃。（取自IG）

曾為子女問題爭吵

郭晉安現已成一線小生，事業有成，但夫妻也曾歷不少風波。二人年紀相差15年，婚後淡出事業的Cindy，專心照顧家庭，同時非常好學，孜孜不倦進修，這些年來為興趣學打鼓，還進修營養學、商業及心理學等。

最新影片：妻女同愛姜濤

至結婚第10年，因夫婦太專注照顧小朋友，而安仔忙拍劇、Cindy忙讀書，夫妻相處時間愈來愈少，有時一星期只可見一次，慢慢地二人發覺只專心子女關係，卻忽略夫妻關係。

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另外，郭晉安曾因為拍劇太投入致情緒抑鬱，也為過子女問題吵架，試過夫妻冷戰半年，幾乎鬧離婚。

失憶24小時︱歐倩怡一級榮譽畢業被Haters質疑　郭晉安護妻：一直支持她走喜歡的路

夫妻一同面對

二人當發現問題，互相商量後，決定每星期起碼一次二人世界，重新建立夫妻感情，再次了解對方的喜惡。之後隨着兒子轉校，兩人關係見好轉，愈來愈恩愛。

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Cindy與郭晉安都是喜歡運動都好動之人，Cindy曾接受TOPick專方稱她喜歡跳舞、游水，郭晉安喜歡打泰拳和網球。於是大仔喜歡跟爸爸打網球，細女跟媽媽跳舞，男女分開玩。一家四口的活動，多數去沙灘游水，並享天倫樂。

撰文 : TOPick柴犬出動

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