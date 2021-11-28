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【野豬出沒】漁護署正研究擴大「禁餵區」範圍　會盡快向立法會提交修訂草案

社會 15:48 2021/11/28

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當局指，本月已經出現7宗野豬傷人案件。（資料圖片）

香港仔田灣邨及北角天后廟道昨晚（27日）有野豬出沒，其中於田灣邨更有人比咬傷，惟野豬走回山上當局未能捕獲。漁護署署長梁肇輝今日（28日）說，政府正研究擴大「禁餵區」範圍，會盡快將修訂草案提交立法會審議。

梁肇輝說，署方一直採取執法及宣傳教育工作，並提醒市民切勿餵飼野豬，亦應保持距離，現正研究擴大「禁餵區」的相關技術及法律問題，會盡快向立法會提交修訂草案。至於昨晚有野豬於天后廟道的民居出現，梁肇輝說漁護署人員以麻醉槍將牠捕獲，由於其受傷程度嚴重，已將野豬人道處理。

環境局局長黃錦星就表示，本月已經出現7宗野豬傷人案件，指出如野豬慣於市區覓食，牠們的野生習性有改變，不論傷人與否亦對市民構成危險，希望市民明白有關風險。

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記者：黃悅晴

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