【野豬出沒】漁護署正研究擴大「禁餵區」範圍　會盡快向立法會提交修訂草案

▲ 當局指，本月已經出現7宗野豬傷人案件。（資料圖片）

香港仔田灣邨及北角天后廟道昨晚（27日）有野豬出沒，其中於田灣邨更有人比咬傷，惟野豬走回山上當局未能捕獲。漁護署署長梁肇輝今日（28日）說，政府正研究擴大「禁餵區」範圍，會盡快將修訂草案提交立法會審議。

梁肇輝說，署方一直採取執法及宣傳教育工作，並提醒市民切勿餵飼野豬，亦應保持距離，現正研究擴大「禁餵區」的相關技術及法律問題，會盡快向立法會提交修訂草案。至於昨晚有野豬於天后廟道的民居出現，梁肇輝說漁護署人員以麻醉槍將牠捕獲，由於其受傷程度嚴重，已將野豬人道處理。

環境局局長黃錦星就表示，本月已經出現7宗野豬傷人案件，指出如野豬慣於市區覓食，牠們的野生習性有改變，不論傷人與否亦對市民構成危險，希望市民明白有關風險。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴