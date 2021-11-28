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【強制驗窗】未有遵從屋宇署強制驗窗通知　業主被判罰款5500元

社會 16:14 2021/11/28

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未有遵從屋宇署強制驗窗通知，業主被判罰款5500元。（資料圖片）

一名業主由於沒有遵從根據《建築物條例》（第123章）向其單位發出的強制驗窗法定通知，本月於東區裁判法院被判罰款約5,500元。

有關單位位於中環德己立街及蘭桂坊一幢10層高及樓齡44年的商業大廈。屋宇署根據《建築物條例》第30C（4）條向該單位的業主發出法定通知，要求業主委任合資格人士就該單位的窗戶進行檢驗及所需修葺。

由於該名業主沒有遵從有關通知，故遭屋宇署檢控，並於11月18日被法庭定罪及罰款。屋宇署發言人今日（28日）稱，根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從法定通知是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向業主提出檢控。

根據《建築物條例》第40（1BD）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予該人的法定通知，即屬犯法，可處第四級罰款（現時為25,000元）及監禁3個月，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2,000元。

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責任編輯：李榮忠

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