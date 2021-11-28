【價值觀教育】楊潤雄指「躺平主義」更令人憂慮　須對症下藥扶持學生建立正向思維

▲ 楊潤雄指出，當局近年積極推動價值觀教育。（楊潤雄Facebook圖片）

教育局局長楊潤雄今日（28日）於教育局網誌「局中人語」撰文，指出近年社會出現種種歪風，近來的「躺平主義」更令人憂慮，指出當局近年積極推動價值觀教育，又提到課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用。

楊潤雄表示，近年社會出現種種歪風，例如沉迷網絡遊戲、在互聯網散播虛假、誤導和煽動仇恨的信息、不良的性資訊和引誘，令一些青年人誤信失實資訊而走歪路、對前景失去信心，令他感到非常痛心。他又說，近來出現的「躺平主義」令人憂慮，因有關消極的人生心態，容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會的進步，因此當局必須對症下藥，同心協力加強價值觀教育，扶持學生建立正向思維。

楊潤雄說，本港中西文化交匯，但價值觀教育仍是立根於中華文化，他引用司馬光的《資治通鑑》所講「德勝才謂之君子，才勝德謂之小人」，指出對香港而言，價值觀教育亦需切合時代的需要，以培養下一代德才兼備，愛護國家。

他提到，學校課程檢討專責小組去年9月提交方向性建議，當中包括優先推行價值觀教育，課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用。另外，常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育、性教育及禁毒教育等，幫助學校釐訂學生的學習重點。

楊潤雄說，價值觀教育重視體悟和實踐，指出學校應安排多元化的學習經歷，讓學生身體力行、實踐服務、勤奮學習，從中逐步建立正面的價值觀，他又期望社會各界能同心協力，一起推動植根中華文化的價值觀教育，造福學子。

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責任編輯：黃悅晴