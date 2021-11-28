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【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打

親子 16:37 2021/11/28

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大S前奶奶張蘭突於直播中爆料指兒子曾遭黑人暴打。

台灣藝人徐熙媛（大S）與汪小菲早前宣布離婚，結束10年婚姻。大S前奶奶張蘭今日（28日）突於直播爆料，眼泛淚光地指兒子曾因價值觀不同，被「黑人」陳建州按在地上暴打。汪小菲看到後急發文澄清，表示兩人沒發生爭執，隨後張蘭亦再開直播指消息來源有誤，表示歉意。

稱兒子因價值觀不合被打

張蘭在直播中指出，兒子曾因價值觀不同，被黑人在家中按在地上暴打。她指阿姨在半夜兩點來電，慌張地說「不要命了！不得了！汪小菲遭黑人掐頸」，控訴這就是兒子所受的委屈。

直播影片一出旋即引來網民關注及轉發，不少網民湧至黑人的微博留言，罵他「你為什麼打汪小菲？人家愛國有錯嗎？」、「人前一套人後一套」、「封殺陳建州，以後別想來大陸撈金」。

汪小菲得悉後急忙在微博發文澄清，向黑人道歉，指家人的一句說話為他帶來困擾。他表示自己與黑人和范范都是好朋友，沒有因任何價值觀和立場的問題發生過爭執，因消息來源有誤而導致家人誤解。

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再開直播道歉

事件在短時間內鬧得沸沸揚揚，張蘭隨後再開直播表示歉意，盼平息風波：

剛阿姨跟我來電話說她認錯人了。好，那此事呢我們就此不再發聲了，如果真的認錯人，那蘭姊道歉，不要再發酵了！

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

張蘭是高檔餐飲品牌「俏江南」的創辦人，為中國三大餐飲富豪之一，身家被估計高達逾15億人民幣（約18.3億港元）。大S與汪小菲昨宣布離婚後，張蘭不時開直播帶貨及訴心聲，曾對兒子要做「空中飛人」往返北京及台北而感心痛，指他做核酸檢測就做了100多次，大嘆「可憐我兒子」。她又稱見到有網友不斷傳短訊給汪小菲，叫網民不要胡亂造謠他家的私事，並透露︰「我這邊有5名律師看著呢。」

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責任編輯：王明芳

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