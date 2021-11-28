【癌症殺手】天氣轉冷不宜狂飲熱茶保暖　美國研究：每日飲60°C以上熱茶患癌風險增九成

天氣忽冷忽熱，本港周三(12月1日)氣溫開始驟降，介乎14度至21度，清晨及新界地區溫度會再低幾度。不少人認為，飲茶會保暖，熱茶就應趁熱飲食。但美國一項研究指出，每日飲用60°C以上熱茶，患食道癌的機會可增九成。

《國際癌症期刊》早前刊登研究，該研究於伊朗Golestan進行，追蹤約5萬名年齡介乎40至75歲喝茶人士的習慣。結果發現，與每日飲用少於700毫升、低於60°C的茶的人，相比每日飲用逾700毫升高於60°C熱茶的人，患上食道癌的風險高出九成；另研究的10年間，當中發現317個患食道癌的新個案。

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

美國癌症協會及該項研究的成員Farhad Islami表示，以前亦曾有研究發現飲用熱茶與食道癌之間存在聯繫，但這次是首次有就特定溫度進行研究。

據衞生署資料顯示，在2018年，食道癌導致311人死亡，佔癌症死亡總數的2.1%。 在本港的致命癌症中居第10位。按性別劃分，每10萬人口計算的粗死亡率分別為男性的7.3及女性的1.5 。

食道癌常見症狀

食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

以下為高風險因素：

年齡增長

男性較多

吸煙

飲酒

超重和肥胖

預防或減患食道癌風險的方法

不要吸煙

避免飲酒

保持健康體重和腰圍

恆常運動

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu