【立法會選舉】馮檢基出戰九龍西遭建制派圍攻　鄭泳舜：同路人都與你決裂

▲ 已退出民協的馮檢基，是今屆九龍西唯一非建制派候選人。（經濟日報資料圖片）

今屆九龍西直選3人爭2席，唯一非建制派、民協前成員馮檢基，今日在商台舉辦的選舉論壇上，遭2名建制派參選人圍攻。西九新動力梁文廣質疑馮檢基已改變政治立場，民建聯鄭泳舜更主動邀請馮加入建制派。

在選舉論壇上，鄭泳舜重提馮曾自稱民主派內的「中場」，負責「傳波」給前鋒衝鋒陷陣，但質疑現時「同路人都與你決裂」，反問馮檢基：「到底（你還能）打甚麼位置？又可以將波傳給誰？」鄭泳舜還笑問：「是否加入我們建制派這一隊？」

馮檢基反駁時，批評建制派和政府是「同一隊波」，更同時兼任球證，重提建制派《逃犯條例》風波期間，與政府站在同一陣線，但當政府提出撤回法案時，又支持政府撤回，反問：「那我還需要選你嗎？」

鄭泳舜回應指，民建聯從來不會盲撐政府，反批馮檢基「無盟友、無朋友」，形容他當日「離開同路人，引導自己（陣營）內訌，支持者都離開了你」，直斥：「你有沒有檢討過自己？你可以傳波給誰？現在的年輕人都不會幫你衝了！」

此外，馮檢基亦被問及對23條立法的立場，他指這是《基本法》下特區的憲制責任，但指自己只會支持符合《約翰內斯堡原則》的23條立法，強調要保障人權、言論自由和獲取信息自由。

不過，梁文廣批評馮檢基曾於2003年表達強烈的反對聲音，現時則支持23條立法，猶如「今日的我打倒昨日的我」。馮檢基即時反駁指對方斷章取義，強調2003年的方案不符合《約翰內斯堡原則》。

不過，梁文廣再批評馮檢基已改變政治立場，由回歸初期主張的「又傾又砌」，變成現時的「齋傾唔砌」。

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責任編輯：胡偉明