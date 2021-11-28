【傑出建築】房委會3公共房屋發展項目　獲頒5個建築獎項

▲ 房委會3公共房屋發展項目，獲頒5個建築獎項。（政府新聞處）

房委會3個項目獲香港項目管理學會及亞太項目管理學會聯盟頒發共5個獎項，包括：東匯邨匯智樓、海盈邨和凱樂苑、安達邨及安泰邨。

房委會發言人今日（28日）表示，黃大仙東匯邨匯智樓獲頒2020年香港項目管理學會「可持續」組別「優勝者」獎項；長沙灣海盈邨及凱樂苑在2019年香港項目管理學會奪得「建造/工程」組別「優勝者」獎項及「年度項目大獎」；觀塘安達邨及安泰邨則囊括2019年香港項目管理學會「可持續」組別「優勝者」獎項，以及亞太項目管理學會聯盟「可持續」組別「優勝者」獎項。

房委會發言人稱，以上各獎項肯定了房委會在優質居所和可持續社區發展方面的出色表現，得到業界的認同及肯定，署方會繼續努力，精益求精。

每年的香港項目管理學會大獎由香港項目管理學會主辦，目的是表揚不同範疇的機構和項目管理人員的優越工程項目。每個組別的得獎者經香港項目管理學會認可後，被提名予國際評審團角逐亞太項目管理學會聯盟大獎。

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責任編輯：李榮忠