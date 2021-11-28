【立法會選舉】被質疑擁有英加居留權　民建聯黃俊碩：會認真考慮放棄

▲ 民建聯黃俊碩。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉會計界今日舉行選舉論壇，被質疑擁有英國及加拿大居留權的民建聯黃俊碩，強調自己愛國愛港，又認為擁有外國居留權無損在立法會工作，但表明會認真考慮放棄相關居留權。

現時有12個指定功能界別，可由非中國公民或擁有外國居留權人士出任，會計界是其中之一。不過，在今日由無綫電視舉辦的論壇上，擁有英、加兩國居留權的黃俊碩成為焦點，他被對手質疑難以獲港人相信有足夠承擔服務香港。

黃俊碩解釋，自己一出生就在加拿大，而父母亦有英國居留權，故自己擁有兩地居留權，但認為無損在立法會工作，強調自己獲候選人資格審查委員會確認資格，又重申自己一向愛國愛港。他回應報稱「非建制、非泛民」的翁健追問會否放棄相關居留權時，表明會認真考慮。

同屬建制派的灣仔區議會主席黃宏泰，則質疑黃俊碩有民建聯背景，關注他日後到底會為政黨利益，抑或業界利益服務。黃宏泰又指，黃俊碩父母地位顯赫，其父親、資深會計師黃龍德更陪同報名，形容業界或會質疑他是憑「裙帶關係」上位。

黃俊碩反駁指，會計師作為專業人士，都是思想獨立的人，但指有政黨背景可以補充「單打獨鬥」的不足，形容有事時可諮詢黨內意見。

不過，翁健隨即質疑：「原來你是先諮詢黨內意見，而非先問業界？」黃俊碩回應指，應從香港整體大局利益出發，不論政黨、業界都是一樣。

此外，外號「會計妹」的文思怡則被對手批評，其公司以「一蚊開公司」作招徠是「做爛市」，甚至影響新畢業生的薪酬待遇，又被轟其宣傳方式低俗，有損業界形象。

文思怡澄清，相關優惠僅針對初創業人士，強調有關企業缺乏資源，又形容是希望為會計界創造親民形象。她又反批其他對手政綱虛無，而且流於口號。

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責任編輯：胡偉明