【梅艷芳】Manson扮黃家駒戲份無奈全刪　某年青實力歌手疑飾演譚詠麟

▲ 《梅艷芳》公映版刪走了不少場面。

以一代天后傳奇為內容的電影《梅艷芳》，在香港叫好叫座，現已票房衝破4千萬，相信可成今年最高收港片。電影掀起不少集體回憶，導演和編劇亦曾表示，《梅艷芳》原長有4小時，但在公映版無奈刪走不少戲份。

《梅艷芳》內，王丹妮及劉俊謙分飾演梅艷芳和張國榮，有觀眾指梅姐和哥哥的戲份不多，未能突出二人友情，但在原本4小時版本，梅姐和哥哥有更劇情描寫。

▲ 原有更多張國榮梅艷芳戲份。

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劉俊謙原有更多戲

《梅艷芳》編劇之一吳煒倫曾受受訪，提到初剪版本，當中有一幕提到張國榮因《風繼續吹》未能入選1983年度《十大勁歌金曲》而感到失落。

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之後梅艷芳對他作出鼓勵，哥哥之後重拾信心，翌年憑《Monica》奪勁歌金曲大獎，而從製作特輯片段中，也可見有拍到劉俊謙在《勁歌》舞台演出的場面，卻無緣在公映版面世。

Manson扮黃家駒

另外，早前在預告片，有網民已發現有出現Beyond樂隊的場面，但公映版也未有出現。原來扮演Beyond黃家駒的便是曾參加《全民造星III》的Manson張進翹。

日前Manson在獲導演授權下，公開了他扮Beyond的劇照，除他之外，並有曾參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》Eddie演黃貫中、飾演黃家強則是在ViuTV《教束》男主角周漢寧。

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Manson亦寫道：「榮幸有機會參與電影《梅艷芳 ANITA》，還能飾演我的偶像，這是超越夢想的經歷。 相信現在的《梅艷芳》，是導演認為在這個階段最適合和最好的版本，我也和很多影迷一樣，希望能夠看到未曝光的片段，讓我們一起期待。 這真是一部不可多得的電影，關於香港的傳奇，能有份參予已是光榮。」

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此外，在劇照中有楊千嬅演的華星經理人陳淑芬，跟參加完新秀的梅艷芳對話，但這幕似乎也未有在電影中出現。

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《梅》編劇吳煒倫亦提到，劇本初稿本身還會有梅艷芳、張國榮與譚詠麟同台，重現80年代香港樂壇天王天后輝煌時刻，但後來都因為種種原因決定捨棄。

不過，在電影《梅艷芳》維基資料顯示，戲中陳柏宇演的荔園樂隊主音，原型為譚詠麟，然而這未經官方證實。

梅艷芳一生經歷十分豐富，在兩個多小時的電影內沒可能將梅姐精彩人生一一呈現，為求電影完整，把一些人物刪去亦在所難免。