【聖誕2021】陳蕾與小丸子＋花輪開心打卡　豹哥透露曾收難忘聖誕禮物

▲ 陳蕾（豹哥）出席商場活動。

唱作歌手陳蕾（豹哥）今日（11月28日）中午現身皇室堡出席商場活動，與現場近百名粉絲「仙子」提早慶祝聖誕、大玩遊戲，場面十分熱鬧。

陳蕾於活動過後接受TOPick訪問，大談對今年工作的感受。

豹哥是小丸子粉絲

在活動上，豹哥身穿充滿冬日氣息的百摺裙現身，先與另外兩位特別嘉賓卡通人物小丸子、花輪同學合照，又稱自己是櫻桃小丸子的粉絲，說出小丸子的金句。



她先後獻唱《相信一切是最好的安排》、《屈機》，現場粉絲要求她「獻舞」，她投入地隨歌起舞。她又與幸運粉絲玩兩個遊戲，當中有粉絲被安排扮成聖誕樹，大玩佈置遊戲，更把兩張陳蕾肖象的貼紙遮著雙眼，笑稱「眼裡只有陳蕾」。



置身四大打卡位當中，她也有於台上與小丸子、花輪手牽手，不過就慘食花輪同學的「檸檬」，場面搞笑。

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陳蕾曾收難忘禮物

豹哥向TOPick稱自己聖誕期間會在工作中度過，問到有否收過令她難忘、特別的聖誕禮物：「是沒有作用的東西，曾經收過別人購買物品而獲贈的玻璃杯，但最不開心的是當對方把玻璃杯送給我時就破碎了！即是我的禮物化爲烏有！」

對於《全民造星IV》的參賽者以自己的歌曲《相信一切是最好的安排》作比賽歌曲，豹哥說：「我感到十分開心，也有於網上留意她們是如何演繹歌曲」。

她自己也是選秀比賽出身，被問到對有意投身歌唱行業的年青人有何寄語：「《造星》節目只是起點，無論是在那一個環節被淘汰，只要在舞台上有表現過，如果你是亮眼的話，總會有人關注得到。運用這個曝光後，接下來才是你努力奮鬥的開始，比賽過後需增值自己，等待更好的機會。」

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感謝樂迷支持

她也笑稱今年是豐收的一年：「好像種了十多年的種子逐漸發芽，我內心也會很紮實，畢竟也不是發芽得很高，真是經歷了很多風風雨雨才栽培出來。」

豹哥成為叱咤我最喜愛的女歌手最後五強，問到會否有信心自己的作品可成《我最喜愛的歌曲》最後十強，她回應：「信心不大，我也知自己的歌曲點擊率不算太高，也意外自己可成最喜愛的女歌手五強，令我發現認真聽陳蕾歌曲的朋友也會感受到我希望藉作品所帶出的，我猜想是這個原因而獲樂迷投票支持 。」



【皇室堡X櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會】

日期：即日起至2022年1月16日

時間：早上10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭

（場內設期間限定店，發售全新聖誕造型精品。）

記者：陳淑霖