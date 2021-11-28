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【立法會選舉】潘焯鴻撐公民提名普選特首　民建聯梁熙批評：不符合《基本法》

政治 18:17 2021/11/28

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非建制派候選人潘焯鴻。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉下月19日舉行，雖然港島東有4人爭2席，但今日的選舉論壇未見明顯火花。新民黨廖添誠將矛頭指向特首林鄭月娥，質疑她未有解決房屋問題；非建制派潘焯鴻則支持最終以「公民提名」普選特首。

潘焯鴻表示，目前離2047年尚有不足6屆立法會，故希望每屆立法會起碼進行一次政改，以真正做到《基本法》所寫的「循序漸進」。對於民建聯梁熙問及是否支持「公民提名」，潘焯鴻表明支持最終方案包含公民提名，又重提早前爭取入閘參選立法會亦遇上困難，認為情況並不理想。

梁熙反駁，質疑公民提名不符合《基本法》第45條要求。潘焯鴻回應指，雖然《基本法》無提及「公民提名」，但形容其並非「鐵板一塊」，認為若在社會上有足夠支持，相信可作適當修改。

廖添誠則指，會推動實踐國家主席習近平的「共同富裕」理念，但批評現屆特首林鄭月娥過去出任發展局局長期間，未有解決房屋問題，形容因而引致她民望低和施政困難，但未有正面回應會否支持彈劾林鄭月娥。

工聯會吳秋北則要求政府加快土地開發進度，又認為若政府無法兌現承諾須問責。他亦繼續關注工人權益，又要求將中港司機納入通關配額當中。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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責任編輯：胡偉明

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