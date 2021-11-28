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【輕鐵狂徒】女子於輕鐵大興北站被推落路軌　警晚上拘涉案男子

社會 21:12 2021/11/28

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屯門輕鐵站有人被推落路軌。（網上片段截圖）

屯門輕鐵站有人被推落路軌！網上流傳事發片段，一名女子於屯門大興北站月台上行走期間，一名黑衣男子突然上前將女子推下路軌，警方晚上拘捕一名涉案男子。

根據網上片段，女事主被推時距離黃色安全線仍有一段距離，該名黑衣黑短褲男子在站內踱步，待事主走近後突然發難，大力將其推下路軌。女事主翻滾一圈後坐在軌上，站內有乘客見狀立刻衝上前，影片隨之結束。

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港鐵表示，今日下午約4時40分，輕鐵車務控制中心接獲消防處通知, 指有人在輕鐵大興北站將一名女乘客推落路軌，當時月台並沒有輕鐵。據了解，該名女乘客在其他乘客協助下很快已返回月台，在場有乘客報警求助；該名女乘客隨後被送往醫院治理。 輕鐵服務沒有受影響。

大約晚上7時，輕鐵車務控制中心職員透過閉路電視發現，懷疑是涉事男子於輕鐵屏山站登上一列往屯門碼頭方向615輕鐵列車，於是即時通知該輕鐵車長多加留意，同時通知警方。隨後，警方於輕鐵青松站拘捕該名男子。

事件已交給警方調查，港鐵十分關注今次事件，並呼籲乘客切勿做出危害他人的行為。

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記者：黃悅晴

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