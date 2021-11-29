【街頭糾紛】屯門兩司機爭泊位釀一死男疑犯被指退休警　警方：沒有資料

▲ 兩名司機因泊車問題爭執後動武。（曾秋文攝）

屯門兆康西鐵站晚上發生命案，兩名司機因泊車問題爭執後動武，其中平治貨車司機昏迷送院，其後被證實不治。警方今日（29日）凌晨將案件列為誤殺案，有傳媒報道涉案男子為退休警員，警方表示沒有相關資料。

事發於屯門兆康西鐵站對出交匯處，今日（28日）晚上接7近時，1名私家車司機及平治貨車司機在的士站附近因泊車問題發生爭執，兩車司機其後落車理論，初則口角繼而動武。

警方接報到場後，發現其中一名平治貨車司機昏迷倒地，另一名私家車上女乘客頭部受傷。救護員到場將昏迷司機送往屯門醫院，稍後時間證實不治。而另一私家車女乘客亦由一名男司機陪同送往屯門醫院，警方正調查命案原因。

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記者：曾秋文