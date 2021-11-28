【立法會選舉】民主思路新思維聯合分區誓師　湯家驊：中央樂見香港有民主

▲ 民主思路召集人湯家驊（左）、出戰九龍東的民主思路陳進雄（中）及新思維主席狄志遠（右）。（民主思路Facebook）

距離今屆立法會選舉投票日僅3星期，早前宣布合作的民主思路和新思維，今日舉行聯合分區誓師活動。民主思路召集人湯家驊形容，目前選舉氣氛不錯，認為若較多人有興趣投票，會對他們選情有利。

過去有部分民主派人士質疑，特首非一人一票普選產生是中央虧欠港人。對於特首林鄭月娥日前批評屬概念錯誤，本身是行會成員的湯家驊今日表示，普選是《基本法》的承諾，相信中央樂見香港有民主，因此才有人大「831決定」。

他強調，民主思路堅持在「一國兩制」及《基本法》下建立民主政制，但認為目前本港社會環境極度分化，不宜公開討論民主進程，形容現時並非重提政改的最佳時機，強調當務之急是彌補社會分裂。

對於今屆選舉的投票率，湯家驊形容，多個民主派政黨今次並無參選，認為投票率低是必然的事。他又呼籲，今次是新選舉制度下的首次立法會選舉，希望市民踴躍投票，令立法會不至於一言堂。

▲ 民主思路召集人湯家驊（左）、出戰新界東北的民主思路黃頴灝（中）及新思維主席狄志遠（右）。（民主思路Facebook）

參選社福界的新思維狄志遠亦有現身，他強調兩黨與建制派最大分別是爭取民主，認為若民主支持者願出來投票，他們便有勝選。

對於民主思路只有2人獲足夠提名，湯家驊坦言對此感到可惜，認為提名期只有兩周是太短，透露分別擬戰港島西和法律界的姚潔凝和麥慶歡，一人只差3票，一人只差4票，形容2人離入閘僅「一步之遙」。

至於今日的聯合分區誓師活動，湯家驊和狄志遠先後走訪觀塘、大埔和屯門，分別為出戰九龍東的民主思路陳進雄、出戰新界東北的民主思路黃頴灝，以及出戰新界西北的新思維黃俊瑯拉票。

據了解，民主思路和新思維的選舉宣傳橫額和海報，部分將會印有「雙牌頭」，以顯示加強合作。

▲ 出戰新界西北的新思維黃俊瑯（左二）、新思維主席狄志遠（右二）及民主思路召集人湯家驊（右一）。（民主思路Facebook）

社福界其他候選人，分別是民建聯朱麗玲和葉湛溪；九龍東其他參選人，分別是民建聯顏汶羽、工聯會鄧家彪、胡健華和李嘉欣；新界東北其他參選人，分別是新民黨李梓敬、民建聯陳克勤和黃成智；新界西北其他候選人，還有民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明