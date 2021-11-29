【對抗肺癌】末期肺癌漢靠乳癌藥救活　中大擬設體外培植癌細胞臨床研究中心

▲ 末期肺癌漢靠乳癌藥救活，中大擬設體外培植癌細胞臨床研究中心（陳靜儀攝）

肺癌為本港癌症頭號殺手，治療亦甚「棘手」，患者往往需嘗試不同治療方案，卻又飽受副作用折磨。一名患有末期肺癌的5旬漢，嘗試4款化療藥及免疫治療均無法控制癌細胞擴散，料只剩4個月至半年壽命，由中大嘗試以體外培植癌細胞技術（organoid），為他試多7款藥，終發現一款乳癌標靶藥有助縮小其癌細胞，成為威爾斯親王醫院首宗成功治療個案，患者至今已如常生活逾9個月。

中大1年多前引入體外培植癌細胞技術，暫約10名病人參與研究，每宗個案由培植癌細胞至試藥約花10多萬元，均由研究基金支持，料有成功個案後可獲增撥資金，令更多病人受惠；中大正考慮成立臨床研究中心發展此技術，並不止用於治療肺癌病人：

病人不用亂試藥，因對病人沒好處外，亦有好多副作用。

試出乳癌標靶藥 縮小癌細胞

中大外科研究實驗室1年多前引入體外培植癌細胞技術，為曾嘗試多種抗癌藥物均治療無效的病人，測試未使用過的藥。威爾斯親王醫院心胸外科名譽顧問醫生吳士衡透露，至今為約10位肺癌患者體外培植癌細胞，只有3位成功，他解釋種肺腫瘤複雜程度高，因要模擬肺部供應血液以及空氣:

（種）肝癌細胞、腸癌細胞容易一點，因為有血液供應便可。

吳士衡表示，該3宗成功個案中，有2名患者因年紀較輕、癌細胞生長速度快，故預先為他們嘗試體外培植癌細胞，但未到需試藥階段；至於餘下一宗個案為50多歲男患者，其已達第4期肺癌，曾嘗試4款化療藥及免疫治療均無果，預期只剩4個月至半年壽命，故約9個月前開始培植癌細胞，於實驗室試了7款藥後，終發現一款乳癌標靶藥有助縮小其癌細胞，成為威院首宗應用此技術至臨床治療個案，該患者至今如常生活。

料可獲增撥資金 添受惠病人

目前項目由研究基金支持，病人毋須付費，吳士衡透露，每宗個案由培植癌細胞至試藥約花10多萬元，基金暫足夠邀請多約10名病人參與研究，相信有成功個案料可獲增撥資金，令更多病人受惠；他又指，中大正考慮成立臨床研究中心發展此技術，並不止用於治療肺癌病人，「病人不用亂試藥，因對病人沒好處外，亦有好多副作用。」



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記者：鄧凱文