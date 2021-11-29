【逆境自強】歌唱冠軍做設計師被炒 憑好嗓子街頭賣唱靠打賞撑起生活

▲ 因為被裁而提早結束31年時裝設計生涯的Maria，憑著一副好嗓子、挾著70年代《聲寶之夜》冠軍的銜頭，走上了街頭賣唱的行列。

2012年，時裝設計師Maria和自己部門的員工被裁走，結果她未到退休年齡就被迫退休，現在回想：

當年提早結束31年的時裝生涯，雖然不在計劃之中，但沒有帶來不安感。正好那時候，幫母校籌備60周年紀念活動，花了1年時間，好像是主安排給我的過渡期。

▲ 在西九街頭賣唱，有黃昏日落作背景。今年11月21日，正好慶祝M&S Band成立3周年。（圖片：被訪者提供）

「我比較蠢，有人sense到會裁員，但我sense唔到，有少少突然。」Maria記得第一份工，做了14年，也是做到結業。「當時我爸媽還在，媽媽中風，要爸爸照顧，我一個人養他們，壓力比較大。但2012年被裁，他們已走了，心態平安，只是對自己負責。」

但Maria不是沒有經濟的壓力。原本2000年，她已供完麗晶花園，可以逍遙自在，誰知愛睇樓的她，一次看到東涌一個3房單位。「我買唔起house，但這個單位有house feel，客廳與飯廳有樓梯分隔，而且只有3房單位有海景，好靚好舒服好正。」雖然這樣，因為Maria有自住單位，縱使地產經紀游說了兩周，也不為所動。

直至第二年，有地產朋友提醒她，因著迪士尼效應，東涌樓價會升，又給她找到一個911呎的3房單位，結果便買下自住。「其實如果我早一年買，樓價又平一點，我的路可能不是這樣走。」

▲ 《聲寶之夜》出席的嘉賓主持，包括當年的港姐林良蕙、繆騫人及李道洪、呂有慧等等。（圖片：被訪者提供）

Maria被炒的時候，對沖強積金有幾十萬可以取回，而她82年開始有買儲蓄保險，那裏也有幾十萬，加起來便可以用來支付供樓及生活費。她沒有見工經驗，自從理工大學畢業後，大半生做的兩份工作，都是別人介紹，因此能找到工作的機會不容易。於是她索性不多想，一方面幫母校聖母書院籌備60周年紀念，另一方面又去了北歐旅行探朋友。

從明荃之友會會長到統籌師

其實，Maria從來沒有吝嗇做義工，也不會計較有沒有錢，除了在教會服務外，也在「明荃之友會」做了15年會長。「我做會長期間，Fan Club的周年紀念及Liza的生日，蛋糕都是我設計的。」由於Maria一直無償地策劃步行籌款、音樂會、晚宴等工作，因此2014年起，她在鮑思高慈善協會擔任兼職籌款統籌員，歷時5年，之後又做了約一年的兼職婚禮統籌師。

其實退休後沒有正式停過來，我之前覺得這是忙碌，現在才發覺這叫充實。一切都沒有計劃過，只是用心面對當下每一步。明白主一直在引路，未來未知，卻也安然。

這是Maria作為一個有信仰的人的看法。

▲ 汪明荃生日會，蛋糕都是Maria設計的。（圖片：被訪者提供）

退休後街頭賣唱

話說一直熱愛唱歌的Maria，讀中四的時候，在同學鼓勵下，參加了當年TVB的《聲寶之夜》比賽，結果得到了總決賽冠軍。理工大學畢業後，Maria也試過在酒廊唱了5年，但想不到退休後，同樣在沒有計劃下，Maria走到街頭賣唱。

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「我2016年開始，周六會去銀杏館客串唱歌，有次，在旺角街頭賣唱的街隊，來到銀杏館想找結他手。聽完我唱歌後，便叫我不如也去旺角試試。」Maria也不是立刻應承，她考慮了3個月，因為在旺角西洋菜南街唱歌，被幾百人圍著，她自己也有點害怕。「我會形容它是街頭夜總會，有兩個大音箱，又有發電機，許多人在那裏狂跳舞。」

不過，最終Maria也有加入街頭賣唱行列，唱了10個月。「好像多了一個地方朋友來探我，有時我也會拉他們來客串幾首歌。就好像有個師妹唱《劍合釵圓》，最後還encore唱多首《帝女花》。」她有留意在YouTube出片後的留言：「一股清泉」、「Maria不屬於菜街」等，都令她感到很窩心。

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疫情由街頭轉往室內直播

西洋菜南街行人專用區於2018年劃上句號，Maria無端端經歷了歷史時刻，再無機會在旺角街頭賣藝。後來她和拍檔Sunny攞正牌，在西九文化區的海濱長廊試唱，也有在周末，在中環碼頭與大眾分享音樂。「以前在旺角唱歌好嘈，又有鼓，又有幾支結他，似鬥大聲，但現在終於聽到一把人聲、一支結他的聲音。」

但疫情關係，Maria不得不於去年開始，在周末轉為室內直播。「我們在YouTube - M&S Band的頻道，都有千多名的followers，由於租場（2.5小時）都要費用，現在有些歌友會幫我們收錢，有些聽眾會贊助，因為他們不當這是免費娛樂。」

▲ 現在逢周六日，Maria和Sunny在Studio做室內直播，每晚2.5小時。（圖片：被訪者提供）

Maria粗略估計，這些年來，她已作了逾300場約800小時的現場音樂分享，共製作了5,000條音樂視頻。雖然她指聽眾的「打賞」，愈來愈幫補到支出，但始終她仍然背著一層樓的債務。

本來她計劃70歲才做逆按揭，但最近發生一件事，令她改變主意。「有個同學今年7月的時候，突然過身，令我想到：自己也不知幾時會走，為何搞到自己咁辛苦，要搵錢為生呢？」Maria也聽說過有人做了逆按揭，錢多到用不完，所以她打算幾年後，將樓供完後，就會考慮做逆按揭。

記者：何小雲