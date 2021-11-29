【傑出團隊】4旬漢左胸一個月內長逾10厘米肺腫瘤　新界東聯網多元團隊助重生

▲ 4旬漢左胸一個月內長逾10厘米肺腫瘤，新界東聯網多元團隊助重生（陳靜儀攝）

左邊胸口突出一顆小硬塊，短短一個月生長成10多厘米猶如迷你足球的腫瘤。約40多歲的陳先生，求醫私家醫生後得知患上末期肺癌的噩耗，料只剩下約一年壽命，慶幸遇上新界東聯網肺癌多元團隊，發現腫瘤並無擴散，經過10多小時的手術，終成功將腫瘤切除，2年多後的今天仍能活動自如。

由腫瘤科、外科、內科、病理科、麻醉科及放射科醫生組成的新界東聯網肺癌跨專科多元團隊，自2005年起每月會召開1至2次會議，討論約1成較「棘手」肺癌病人個案，「如肺功能好差、肺癌位置不適合做電療，或者要標靶藥加手術治療的病人」，團隊成員之一的心胸外科名譽顧問醫生吳士衡解釋，召開會議除可集各專科醫生之大成，亦可加強部門間的配合，令病人得到更適切的治療：

如刺針檢查平時要預約4至6個星期，在得到團隊認同下，好急切可縮短至1至2日。

陳先生約2年前發現左邊胸口有一顆小硬塊，僅一個多星期就變成橙般大小，馬上向私家醫生求醫，開刀取下部分組織化驗，約一個多星期後取報告，得知屬肺部惡性腫瘤，不只一位私家醫生均斷言已達末期肺癌，只能作化療，大受打擊的陳先生再到威院專科門診求醫，排期約一周後，該腫瘤已發展成猶如迷你足球，因壓着肺部令陳先生呼吸也有困難。

術後2年多 活動自如

威院的多元團隊隨即各展所長，由放射科醫生為陳先生化驗腫瘤，發現未有擴散跡象，「其實是可以幫到他，將成個腫瘤割出來」。吳士衡憶述，手術歷時10多小時，其間外科醫生須切除陳先生左上肺葉、2條肋骨以及一半胸骨，「由病理科醫生確保割清（腫瘤）」，再用威院自2011年引入的鈦合金肋骨胸壁重建技術以重組肋骨助呼吸，最後由整容外科醫生於陳先生大腿前外側取得皮瓣移植重組外觀；陳先生術後約一周便可出院，腫瘤科醫生亦為他安排電療減復發機會。



陳先生術後約一周便可出院，腫瘤科醫生亦為他安排電療減復發機會，吳士衡估計，「如一開始只做化療，一般只剩1年多壽命」。陳先生只是其中一個成功例子，由腫瘤科、外科、內科、病理科、麻醉科及放射科醫生組成的多元團隊，自2005年起每月會召開1至2次會議，「傾較難處理的病人，如肺功能好差、肺癌位置不適合做電療，或者要標靶藥加手術才可得到最好生活質素的病人」。

美國是建議每個病人、就算是黑白分明的個案都用2至3分鐘講一講。

吳坦言，團隊每月只能討論新界東聯網約1成肺癌病人個案，「因平時門診及手術都做到踢哂腳，沒可能不停開會，每個個案因為複雜都講成20分鐘至半個鐘」。他解釋，召開正式會議除可集各專科醫生之大成，亦可加強部門間的配合，令病人得到更適切的治療，「如刺針檢查平時要預約4至6個星期，在得到團隊認同下，好急切可縮短至1至2日。」他期望，團隊每月討論個案可提升至佔整體肺癌病人2至3成。

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記者：鄧凱文